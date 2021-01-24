Всем 29 пострадавшим на незаконной акции в Москве оказали медпомощь
12:36 24.01.2021 (обновлено: 16:57 24.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Всем 29 пострадавшим на несогласованной акции в Москве оказана помощь, дальнейшее лечение никому не потребовалось, сообщается на сайте столичного Депздрава.
По данным департамента, 23 января в результате несогласованной акции в центре Москвы 29 человек были доставлены в приёмные отделения городских больниц.
"Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет", - говорится в сообщении.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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