https://ria.ru/20210124/aktsii-1594356341.html

Всем 29 пострадавшим на незаконной акции в Москве оказали медпомощь

Всем 29 пострадавшим на незаконной акции в Москве оказали медпомощь

Всем 29 пострадавшим на несогласованной акции в Москве оказана помощь, дальнейшее лечение никому не потребовалось, сообщается на сайте столичного Депздрава. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T12:36

2021-01-24T12:36

2021-01-24T16:57

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Всем 29 пострадавшим на несогласованной акции в Москве оказана помощь, дальнейшее лечение никому не потребовалось, сообщается на сайте столичного Депздрава.По данным департамента, 23 января в результате несогласованной акции в центре Москвы 29 человек были доставлены в приёмные отделения городских больниц.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, общество