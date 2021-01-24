В ОП оценили действия силовиков на незаконных акциях
12:31 24.01.2021 (обновлено: 16:57 24.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ответные действия правоохранительных органов на несогласованных акциях 23 января носили мягкий характер, заявил РИА Новости первый зампред Комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов.
"Ответные действия правоохранительных органов на провокации носили достаточно мягкий характер. Понятно, что основной задачей было недопущение перерастания единичных провокаций в массовые драки", - рассказал Кирьянов.
При этом, по словам общественника, есть некоторое количество пострадавших с обеих сторон.
"Но все-таки не критично, исходя из масштабов ситуации", - добавил Кирьянов.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".