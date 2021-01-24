https://ria.ru/20210124/aktsii-1594355580.html

В ОП оценили действия силовиков на незаконных акциях

В ОП оценили действия силовиков на незаконных акциях

Ответные действия правоохранительных органов на несогласованных акциях 23 января носили мягкий характер, заявил РИА Новости первый зампред Комиссии Общественной РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T12:31

2021-01-24T12:31

2021-01-24T16:57

артем кирьянов

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ответные действия правоохранительных органов на несогласованных акциях 23 января носили мягкий характер, заявил РИА Новости первый зампред Комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов."Ответные действия правоохранительных органов на провокации носили достаточно мягкий характер. Понятно, что основной задачей было недопущение перерастания единичных провокаций в массовые драки", - рассказал Кирьянов.При этом, по словам общественника, есть некоторое количество пострадавших с обеих сторон.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210124/aktsiya-1594343866.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем кирьянов, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, общество