https://ria.ru/20210124/aktsii-1594327539.html

МИД Британии прокомментировал несогласованные акции в России

МИД Британии прокомментировал несогласованные акции в России

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб просит власти РФ освободить задержанных на субботних несогласованных акциях граждан. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T00:18

2021-01-24T00:18

2021-01-24T00:43

доминик рааб

алексей навальный

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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб просит власти РФ освободить задержанных на субботних несогласованных акциях граждан.Официальных данных об общем количестве участников и задержанных пока нет. В одной только Москве СК возбудил несколько уголовных дел по фактам противоправных действий при незаконной акции в центре столицы и ищет напавших на правоохранителей и виновных в хулиганстве.Ранее похожее осуждение выражал госдеп. При этом еще ранее - американское посольство в Москве, дипломаты которого сделали заявление уже после предупреждения МИД России о том, что их действия - вмешательство во внутренние дела России и подстрекательство несогласованных акций и что их вызовут на Смоленскую. При этом январские массовые беспорядки в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США, американское посольство не комментировало.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура РФ ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/ukraina-1594325809.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

москва

лондон

вашингтон (город)

сша

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доминик рааб, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, москва, лондон, вашингтон (город), сша, в мире