МИД Британии прокомментировал несогласованные акции в России
00:18 24.01.2021 (обновлено: 00:43 24.01.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции перекрыли Камергерский переулок в Москве перед участниками несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб просит власти РФ освободить задержанных на субботних несогласованных акциях граждан.
"Великобритания осуждает использование насилия российскими властями против мирных протестующих и журналистов. Мы призываем российское правительство уважать международные обязательства перед Советом Европы и ОБСЕ по соблюдению прав человека, а также освободить граждан, задержанных во время мирных демонстраций", - написал британский министр в Twitter.
Официальных данных об общем количестве участников и задержанных пока нет. В одной только Москве СК возбудил несколько уголовных дел по фактам противоправных действий при незаконной акции в центре столицы и ищет напавших на правоохранителей и виновных в хулиганстве.
Ранее похожее осуждение выражал госдеп. При этом еще ранее - американское посольство в Москве, дипломаты которого сделали заявление уже после предупреждения МИД России о том, что их действия - вмешательство во внутренние дела России и подстрекательство несогласованных акций и что их вызовут на Смоленскую. При этом январские массовые беспорядки в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США, американское посольство не комментировало.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура РФ ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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