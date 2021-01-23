На Украине рассказали о жалобах после запрета обслуживания не на госязыке
КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. Больше всего на нарушения закона об обслуживании на украинском языке за первую неделю его действия жаловались жители Киева и области, а меньше всего претензий было на юге и востоке страны, сообщила в субботу пресс-служба уполномоченного по защите госязыка.
В середине января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания. За первую неделю действия новых норм получено почти 200 жалоб.
В сообщении омбудсмена отмечается, что наибольшее число обращений и жалоб поступало из Киева и Киевской области (74), а наименьшее - с юга и востока Украины. Жители Львова, например, прислали 17 обращений, а одесситы и харьковчане - по 12.
Большинство жалоб "касались отсутствия украинской версии" интернет-изданий и интернет-магазинов (117), о "нарушении своих прав" при обслуживании заявили 34 заявителя, о размещении наружной рекламы на ином языке - 25, о нарушении языковых законов в образовании - 4, еще три жалобы было на чиновников.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
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