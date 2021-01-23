https://ria.ru/20210123/zhaloby-1594272200.html

На Украине рассказали о жалобах после запрета обслуживания не на госязыке

На Украине рассказали о жалобах после запрета обслуживания не на госязыке

Больше всего на нарушения закона об обслуживании на украинском языке за первую неделю его действия жаловались жители Киева и области, а меньше всего претензий... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T13:16

2021-01-23T13:16

2021-01-23T13:16

ситуация на украине

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592379557_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_775d1889dbc30aef35f61cab0dd62573.jpg

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. Больше всего на нарушения закона об обслуживании на украинском языке за первую неделю его действия жаловались жители Киева и области, а меньше всего претензий было на юге и востоке страны, сообщила в субботу пресс-служба уполномоченного по защите госязыка.В середине января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания. За первую неделю действия новых норм получено почти 200 жалоб.В сообщении омбудсмена отмечается, что наибольшее число обращений и жалоб поступало из Киева и Киевской области (74), а наименьшее - с юга и востока Украины. Жители Львова, например, прислали 17 обращений, а одесситы и харьковчане - по 12.Большинство жалоб "касались отсутствия украинской версии" интернет-изданий и интернет-магазинов (117), о "нарушении своих прав" при обслуживании заявили 34 заявителя, о размещении наружной рекламы на ином языке - 25, о нарушении языковых законов в образовании - 4, еще три жалобы было на чиновников.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).

https://ria.ru/20210121/ukrainizatsiya-1594022321.html

https://ria.ru/20210117/ukraina-1593366270.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, украина, в мире