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На Украине рассказали о жалобах после запрета обслуживания не на госязыке
На Украине рассказали о жалобах после запрета обслуживания не на госязыке
Больше всего на нарушения закона об обслуживании на украинском языке за первую неделю его действия жаловались жители Киева и области, а меньше всего претензий... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T13:16
2021-01-23T13:16
ситуация на украине
украина
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КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. Больше всего на нарушения закона об обслуживании на украинском языке за первую неделю его действия жаловались жители Киева и области, а меньше всего претензий было на юге и востоке страны, сообщила в субботу пресс-служба уполномоченного по защите госязыка.В середине января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания. За первую неделю действия новых норм получено почти 200 жалоб.В сообщении омбудсмена отмечается, что наибольшее число обращений и жалоб поступало из Киева и Киевской области (74), а наименьшее - с юга и востока Украины. Жители Львова, например, прислали 17 обращений, а одесситы и харьковчане - по 12.Большинство жалоб "касались отсутствия украинской версии" интернет-изданий и интернет-магазинов (117), о "нарушении своих прав" при обслуживании заявили 34 заявителя, о размещении наружной рекламы на ином языке - 25, о нарушении языковых законов в образовании - 4, еще три жалобы было на чиновников.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
https://ria.ru/20210121/ukrainizatsiya-1594022321.html
https://ria.ru/20210117/ukraina-1593366270.html
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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60
ситуация на украине, украина, в мире

На Украине рассказали о жалобах после запрета обслуживания не на госязыке

13:16 23.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМалолюдная улица Крещатик в Киеве
Малолюдная улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. Больше всего на нарушения закона об обслуживании на украинском языке за первую неделю его действия жаловались жители Киева и области, а меньше всего претензий было на юге и востоке страны, сообщила в субботу пресс-служба уполномоченного по защите госязыка.
В середине января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания. За первую неделю действия новых норм получено почти 200 жалоб.
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В сообщении омбудсмена отмечается, что наибольшее число обращений и жалоб поступало из Киева и Киевской области (74), а наименьшее - с юга и востока Украины. Жители Львова, например, прислали 17 обращений, а одесситы и харьковчане - по 12.
Большинство жалоб "касались отсутствия украинской версии" интернет-изданий и интернет-магазинов (117), о "нарушении своих прав" при обслуживании заявили 34 заявителя, о размещении наружной рекламы на ином языке - 25, о нарушении языковых законов в образовании - 4, еще три жалобы было на чиновников.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
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