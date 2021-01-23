https://ria.ru/20210123/vostok-1594253648.html

На Дальнем Востоке несколько сотен человек вышли на незаконные акции

На Дальнем Востоке несколько сотен человек вышли на незаконные акции

Несанкционированные акции из нескольких сотен человек, организованные сторонниками Алексея Навального, прошли на Дальнем Востоке, несколько человек задержаны за РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T09:59

2021-01-23T09:59

2021-01-23T14:13

ольга ярославская

омон россии

владимир ленин (владимир ульянов)

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

владивосток

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ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК, 23 янв — РИА Новости. Несанкционированные акции из нескольких сотен человек, организованные сторонниками Алексея Навального, прошли на Дальнем Востоке, несколько человек задержаны за нарушение порядка, сообщают корреспонденты РИА Новости и местные власти.Так, около 250 человек собрались на площади Ленина в Хабаровске, сообщила мэрия города.Несанкционированная акция началась в 12 часов по местному времени (05:00 мск). Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали жителей о том, что акция несогласованная, просили собравшихся разойтись, однако митингующие не подчинились требованиям. Некоторые участники акции выкрикивали лозунги. Как сообщает корреспондент РИА Новости, за нарушения были задержаны несколько человек, точных данных о количестве у полиции пока нет.Как сообщили РИА Новости в департаменте внутренней политики Приморского края, по предварительным данным, в несанкционированном митинге во Владивостоке приняли участие около 300 человек, в последующем шествии — около 500, включая участников митинга.По сообщению корреспондента РИА Новости, были задержаны несколько человек после потасовки между полицией и митингующими. Один из участников запустил сигнальную ракету, еще один бросил снег в полицейского. Некоторые выкрикивали оскорбления в адрес стражей правопорядка. Как следует из видеокадров, один из участников незаконной акции попытался намеренно ударить полицейского. ОМОН начал оттеснять собравшихся на центральной улице участников несогласованного митинга.В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещено проведение массовых мероприятий. В правительстве края РИА Новости сообщили, что никто не подавал заявок на проведение митингов 23 января на центральной площади Владивостока.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам — родителей просят оградить их от акций — и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

https://ria.ru/20210122/arest-1594224742.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/proverka-1594206156.html

москва

владивосток

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Задержания на несанкционированной акции сторонников Навального во Владивостоке Несколько сотен человек вышли на несанкционированные акции сторонников Навального на Дальнем Востоке, несмотря на предупреждения о их незаконности. По данным местных властей, в Хабаровске - около 250 человек, во Владивостоке - около 500. Полиция задерживала отдельных нарушителей, точного числа пока нет. На кадрах из Владивостока видно, как мужчина примеривается, а затем пытается ударить полицейского и убегает. 2021-01-23T09:59 true PT0M14S

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ольга ярославская, омон россии, владимир ленин (владимир ульянов), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, владивосток