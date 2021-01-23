https://ria.ru/20210123/ukraina-1594325809.html

МИД Украины прокомментировал несогласованные акции в России

МИД Украины прокомментировал несогласованные акции в России

МИД Украины вслед за американским посольством в РФ осудил действия российских правоохранительных органов против участников несогласованных акций протеста в РФ и РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T23:11

2021-01-23T23:11

2021-01-23T23:11

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КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. МИД Украины вслед за американским посольством в РФ осудил действия российских правоохранительных органов против участников несогласованных акций протеста в РФ и задержание представителей оппозиции. Соответствующее заявление сделала пресс-служба украинского дипведомства.Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.МИД России, комментируя публикацию посольства США по несогласованным акциям в РФ, призвал американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств. Публикации посольства США являются чистой воды вмешательством во внутренние дела РФ, добавила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На Украине с беспокойством следят за ситуацией вокруг акций протеста в РФ, отметили в украинском ведомстве.Также во внешнеполитическом ведомстве Украины призвали международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов "для прекращения насилия российской власти против своего народа".Несогласованные протестные акции проходили в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Российский МИД ранее обращал внимание на "катастрофическую ситуацию с соблюдением свободы СМИ на Украине, включая репрессивные меры в отношении журналистов". На Украине идет на десятки счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве. Житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.Кроме того, больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, в начале сентября он вернулся в Россию.

https://ria.ru/20210123/gosdep-1594325508.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

https://ria.ru/20210123/mid-1594318145.html

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алексей навальный, мид украины, генеральная прокуратура рф, сша, в мире