Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210123/ukraina-1594325809.html
МИД Украины прокомментировал несогласованные акции в России
МИД Украины прокомментировал несогласованные акции в России
МИД Украины вслед за американским посольством в РФ осудил действия российских правоохранительных органов против участников несогласованных акций протеста в РФ и РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T23:11
2021-01-23T23:11
алексей навальный
мид украины
генеральная прокуратура рф
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594303458_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_499599d95d00b6688716abbe19d795db.jpg
КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. МИД Украины вслед за американским посольством в РФ осудил действия российских правоохранительных органов против участников несогласованных акций протеста в РФ и задержание представителей оппозиции. Соответствующее заявление сделала пресс-служба украинского дипведомства.Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.МИД России, комментируя публикацию посольства США по несогласованным акциям в РФ, призвал американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств. Публикации посольства США являются чистой воды вмешательством во внутренние дела РФ, добавила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На Украине с беспокойством следят за ситуацией вокруг акций протеста в РФ, отметили в украинском ведомстве.Также во внешнеполитическом ведомстве Украины призвали международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов "для прекращения насилия российской власти против своего народа".Несогласованные протестные акции проходили в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Российский МИД ранее обращал внимание на "катастрофическую ситуацию с соблюдением свободы СМИ на Украине, включая репрессивные меры в отношении журналистов". На Украине идет на десятки счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве. Житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.Кроме того, больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, в начале сентября он вернулся в Россию.
https://ria.ru/20210123/gosdep-1594325508.html
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
https://ria.ru/20210123/mid-1594318145.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594303458_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e7b9f28e767b52f426980d30ed34d28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, мид украины, генеральная прокуратура рф, сша, в мире

МИД Украины прокомментировал несогласованные акции в России

23:11 23.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального у здания Московского цирка Никулина на Цветном бульваре
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального у здания Московского цирка Никулина на Цветном бульваре - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. МИД Украины вслед за американским посольством в РФ осудил действия российских правоохранительных органов против участников несогласованных акций протеста в РФ и задержание представителей оппозиции. Соответствующее заявление сделала пресс-служба украинского дипведомства.
Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.
Сотрудники полиции у СИЗО Матросская Тишина в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 23:08
Госдеп осудил действия силовиков на несогласованных акциях в России
МИД России, комментируя публикацию посольства США по несогласованным акциям в РФ, призвал американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств. Публикации посольства США являются чистой воды вмешательством во внутренние дела РФ, добавила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На Украине с беспокойством следят за ситуацией вокруг акций протеста в РФ, отметили в украинском ведомстве.

"Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве Украины призвали международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов "для прекращения насилия российской власти против своего народа".
Несогласованные протестные акции проходили в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 18:31
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Российский МИД ранее обращал внимание на "катастрофическую ситуацию с соблюдением свободы СМИ на Украине, включая репрессивные меры в отношении журналистов". На Украине идет на десятки счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве. Житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Кроме того, больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, в начале сентября он вернулся в Россию.
Сотрудники правоохранительных органов стоят в оцеплении на Цветном бульваре в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 20:43
МИД предостерег США от поддержки несогласованных акций в России
 
Алексей НавальныйМИД УкраиныГенеральная прокуратура РФСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния