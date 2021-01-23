https://ria.ru/20210123/twitter-1594263833.html

В работе Twitter произошел массовый сбой

В работе Twitter произошел массовый сбой

В работе социальной сети Twitter, а также сервиса Discord произошел массовый сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий проблемы в работе и... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T12:06

2021-01-23T12:06

2021-01-23T12:16

россия

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германия

чехия

москва

европа

twitter

технологии

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В работе социальной сети Twitter, а также сервиса Discord произошел массовый сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий проблемы в работе и отключения ресурсов.Больше всего сообщений приходит из Москвы и других российский городов, а также из некоторых стран Европы, например Германии, Польши и Чехии. Первые сообщения о неполадках появились после 11:00 по московскому времени.Пользователи сети жалуются на проблемы с сайтом соцсети.Прошлый сбой в работе социальной сети произошел в середине января.

https://ria.ru/20201214/sboy-1589204007.html

россия

польша

германия

чехия

москва

европа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, польша, германия, чехия, москва, европа, twitter, технологии