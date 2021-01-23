https://ria.ru/20210123/twitter-1594263833.html
В работе Twitter произошел массовый сбой
В работе Twitter произошел массовый сбой
В работе социальной сети Twitter, а также сервиса Discord произошел массовый сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий проблемы в работе и... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T12:06
2021-01-23T12:06
2021-01-23T12:16
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В работе социальной сети Twitter, а также сервиса Discord произошел массовый сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий проблемы в работе и отключения ресурсов.Больше всего сообщений приходит из Москвы и других российский городов, а также из некоторых стран Европы, например Германии, Польши и Чехии. Первые сообщения о неполадках появились после 11:00 по московскому времени.Пользователи сети жалуются на проблемы с сайтом соцсети.Прошлый сбой в работе социальной сети произошел в середине января.
https://ria.ru/20201214/sboy-1589204007.html
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