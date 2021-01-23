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В работе Twitter произошел массовый сбой
В работе Twitter произошел массовый сбой
В работе социальной сети Twitter, а также сервиса Discord произошел массовый сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий проблемы в работе и... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T12:06
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польша
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москва
европа
twitter
технологии
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В работе социальной сети Twitter, а также сервиса Discord произошел массовый сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий проблемы в работе и отключения ресурсов.Больше всего сообщений приходит из Москвы и других российский городов, а также из некоторых стран Европы, например Германии, Польши и Чехии. Первые сообщения о неполадках появились после 11:00 по московскому времени.Пользователи сети жалуются на проблемы с сайтом соцсети.Прошлый сбой в работе социальной сети произошел в середине января.
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россия, польша, германия, чехия, москва, европа, twitter, технологии

В работе Twitter произошел массовый сбой

12:06 23.01.2021 (обновлено: 12:16 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В работе социальной сети Twitter, а также сервиса Discord произошел массовый сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий проблемы в работе и отключения ресурсов.
Больше всего сообщений приходит из Москвы и других российский городов, а также из некоторых стран Европы, например Германии, Польши и Чехии. Первые сообщения о неполадках появились после 11:00 по московскому времени.
Пользователи сети жалуются на проблемы с сайтом соцсети.
Прошлый сбой в работе социальной сети произошел в середине января.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Google назвал причину сбоя работы своих сервисов
 
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