https://ria.ru/20210123/tramp-1594251464.html

Эксперт рассказал, что означает передача статьи импичмента Трампа в Сенат

Эксперт рассказал, что означает передача статьи импичмента Трампа в Сенат

Передача в понедельник в Сенат США статьи импичмента экс-президенту Дональду Трампу не означает немедленного начала процесса над ним, пояснил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T09:07

2021-01-23T09:07

2021-01-23T09:07

нэнси пелоси

митч макконнелл

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593536147_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_f1a88e4d6afb3100210b362a4cbcb7c4.jpg

ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Передача в понедельник в Сенат США статьи импичмента экс-президенту Дональду Трампу не означает немедленного начала процесса над ним, пояснил РИА Новости профессор Университета Рутгерса Рональд Чен.Ранее издание Axcis сообщило, что по закону верхняя палата должна приступить к рассмотрению вопроса на следующий день после внесения в нее резолюции об импичменте.Кроме того, правило №8 говорит, что Сенат назначает дату начала процесса.Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предложил в заявлении сроки подготовки к процессу по импичменту бывшему президенту Трампу, которые не позволят начать процесс ранее середины февраля.В частности, он предложил зачитать статьи импичмента в сенате 28 января, а 4, 11 и 13 февраля установить сроками обмена предварительными документами между Трампом и обвинителями из палаты представителей.Палата представителей конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам 232 голосами за и 197 против. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ должен быть направлен в сенат для рассмотрения этого вопроса.

https://ria.ru/20210122/psaki-1594233487.html

https://ria.ru/20210123/taliban-1594240476.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, митч макконнелл, дональд трамп, сша, в мире