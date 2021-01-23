Эксперт рассказал, что означает передача статьи импичмента Трампа в Сенат
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Передача в понедельник в Сенат США статьи импичмента экс-президенту Дональду Трампу не означает немедленного начала процесса над ним, пояснил РИА Новости профессор Университета Рутгерса Рональд Чен.
Ранее издание Axcis сообщило, что по закону верхняя палата должна приступить к рассмотрению вопроса на следующий день после внесения в нее резолюции об импичменте.
"По существующим "Правилам импичмента", после того как статьи внесены Палатой представителей, Сенат должен собраться в 13.00 не следующий день, но это не означает, что начнется процесс. В соответствии с правилом импичмента №8 сначала подвергаемому импичменту человеку должны выдать требование явиться на суд, предписывая ему дать ответ и "уведомляя его предстать перед Сенатом в день и месте, которое определит Сенат". Так что, кажется, у Сената есть довольно большая свобода действий в решении о том, когда там должен появиться Трамп", - сказал он.
Кроме того, правило №8 говорит, что Сенат назначает дату начала процесса.
"А представьте, что адвокаты Трампа будут обсуждать с Сенатом, как много времени им надо на подготовку. Нет требования, чтобы Сенат немедленно бросил все и начал процесс импичмента", - добавил Чен.
Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предложил в заявлении сроки подготовки к процессу по импичменту бывшему президенту Трампу, которые не позволят начать процесс ранее середины февраля.
В частности, он предложил зачитать статьи импичмента в сенате 28 января, а 4, 11 и 13 февраля установить сроками обмена предварительными документами между Трампом и обвинителями из палаты представителей.
Палата представителей конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам 232 голосами за и 197 против. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ должен быть направлен в сенат для рассмотрения этого вопроса.