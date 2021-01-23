https://ria.ru/20210123/telegram-1594245766.html
Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший рассказал, почему пользуется мессенджером Telegram, который создал выходец из России Павел Дуров. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T05:19
2021-01-23T05:19
2021-01-23T12:50
дональд трамп-младший
telegram (приложение)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший рассказал, почему пользуется мессенджером Telegram, который создал выходец из России Павел Дуров.По его словам, Telegram обеспечивает равные возможности как для консерваторов, так и для либералов, и не участвует в "чистке консерваторов" в традиционных соцсетях."Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне не нужен замкнутый мирок консерваторов. Мне нужно место, где мои идеи и их плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть", — пояснил Трамп-младший.Аккаунт Дональда Трампа — младшего, еще неделю назад насчитывавший около 300 тысяч подписчиков, сейчас перешагнул через отметку в 540 тысяч. При этом его учетная запись в Twitter по-прежнему намного популярнее: там у Дональда-младшего больше 6,6 миллиона фолловеров. Twitter в прошлом блокировал его аккаунт за твиты, которые, по мнению компании, противоречили ее политике.Сторонники республиканцев и в особенности бывшего президента Дональда Трампа массово мигрируют в Telegram после того, как ведущие соцсети во главе с Twitter заблокировали учетные записи Трампа-старшего и тем самым лишили его излюбленного способа общения со своими сторонниками. Трампа заблокировали по обвинению в подстрекательстве к насилию в Капитолии 6 января. По этому же обвинению ему вынесла импичмент палата представителей. Сенат намерен рассмотреть импичмент задним числом, уже после ухода Трампа с должности.На фоне блокировки Дональда Трампа в соцсетях и новой политики WhatsApp, которая будет делиться данными пользователями с Facebook, Telegram стал одним из самых популярных приложений, скачиваемых в США. Этот массовый рост не остался незамеченным: американская некоммерческая организация "Коалиция за свободный интернет" подала иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из ее магазина приложений за то, что там размещают в том числе и экстремистский контент. В ответ основатель компании Павел Дуров заявил, что модераторы Telegram отслеживают экстремистский контент и на фоне беспорядков в Капитолии США заблокировали сотни публичных призывов к насилию.
https://ria.ru/20210121/telegram-1594019654.html
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дональд трамп-младший, telegram (приложение), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский.
Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший
рассказал, почему пользуется мессенджером Telegram
, который создал выходец из России Павел Дуров
.
"Привет, это Дон-младший. Я очень рад быть здесь, в Telegram <…> Мне нужно место, где я могу общаться с друзьями", — рассказал Трамп-младший в видео, которое он запостил в своем Telegram-канале.
По его словам, Telegram обеспечивает равные возможности как для консерваторов, так и для либералов, и не участвует в "чистке консерваторов" в традиционных соцсетях.
"Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне не нужен замкнутый мирок консерваторов. Мне нужно место, где мои идеи и их плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть", — пояснил Трамп-младший.
Аккаунт Дональда Трампа — младшего, еще неделю назад насчитывавший около 300 тысяч подписчиков, сейчас перешагнул через отметку в 540 тысяч. При этом его учетная запись в Twitter по-прежнему намного популярнее: там у Дональда-младшего больше 6,6 миллиона фолловеров. Twitter в прошлом блокировал его аккаунт за твиты, которые, по мнению компании, противоречили ее политике.
Сторонники республиканцев и в особенности бывшего президента Дональда Трампа
массово мигрируют в Telegram после того, как ведущие соцсети во главе с Twitter заблокировали учетные записи Трампа-старшего и тем самым лишили его излюбленного способа общения со своими сторонниками. Трампа заблокировали по обвинению в подстрекательстве к насилию в Капитолии
6 января. По этому же обвинению ему вынесла импичмент палата представителей. Сенат намерен рассмотреть импичмент задним числом, уже после ухода Трампа с должности.
На фоне блокировки Дональда Трампа в соцсетях и новой политики WhatsApp, которая будет делиться данными пользователями с Facebook, Telegram стал одним из самых популярных приложений, скачиваемых в США. Этот массовый рост не остался незамеченным: американская некоммерческая организация "Коалиция за свободный интернет" подала иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из ее магазина приложений за то, что там размещают в том числе и экстремистский контент. В ответ основатель компании Павел Дуров заявил, что модераторы Telegram отслеживают экстремистский контент и на фоне беспорядков в Капитолии США заблокировали сотни публичных призывов к насилию.