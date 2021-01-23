https://ria.ru/20210123/samara-1594284312.html
Участники незаконной акции в Самаре прорывались к дому правительства
Участники незаконной акции в Самаре прорывались к дому правительства
Участники несогласованной акции в Самаре пытались прорваться через оцепление на площади Славы, полиция попытку пресекла, передает в субботу корреспондент РИА... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:11
2021-01-23T15:11
2021-01-23T15:31
происшествия
алексей навальный
самара
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САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Участники несогласованной акции в Самаре пытались прорваться через оцепление на площади Славы, полиция попытку пресекла, передает в субботу корреспондент РИА Новости.Несогласованное шествие началось в Самаре в 14.00 (13.00 мск) на площади Героев 21-й армии и завершилось на площади Славы. Представители мэрии неоднократно предупреждали участников акции о том, что мероприятие не согласовано, просили не нарушать общественный порядок и разойтись. Несколько десятков человек были задержаны.Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции пытались прорвать оцепление, но полиция не позволила. Позднее оцепление было снято, и митингующие прошли на площадь к зданию правительства.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
https://ria.ru/20210123/zagrazhdeniya-1594283521.html
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происшествия, алексей навальный, самара, общество