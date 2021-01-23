https://ria.ru/20210123/samara-1594284312.html

Участники незаконной акции в Самаре прорывались к дому правительства

Участники незаконной акции в Самаре прорывались к дому правительства

Участники несогласованной акции в Самаре пытались прорваться через оцепление на площади Славы, полиция попытку пресекла, передает в субботу корреспондент РИА... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:11

2021-01-23T15:11

2021-01-23T15:31

происшествия

алексей навальный

самара

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:116:2561:1556_1920x0_80_0_0_6b3c0ed0e1f6b56a7edc49710754b417.jpg

САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Участники несогласованной акции в Самаре пытались прорваться через оцепление на площади Славы, полиция попытку пресекла, передает в субботу корреспондент РИА Новости.Несогласованное шествие началось в Самаре в 14.00 (13.00 мск) на площади Героев 21-й армии и завершилось на площади Славы. Представители мэрии неоднократно предупреждали участников акции о том, что мероприятие не согласовано, просили не нарушать общественный порядок и разойтись. Несколько десятков человек были задержаны.Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции пытались прорвать оцепление, но полиция не позволила. Позднее оцепление было снято, и митингующие прошли на площадь к зданию правительства.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/zagrazhdeniya-1594283521.html

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алексей навальный, самара, общество