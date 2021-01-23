https://ria.ru/20210123/ralli-1594272220.html
В Карелии на ралли автомобиль влетел в толпу зрителей
В Карелии на ралли автомобиль влетел в толпу зрителей
На ралли "Карелия-2021" одна из машин участников гонки влетела в толпу зрителей, передает ИА Республика Карелия. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T13:29
2021-01-23T13:29
2021-01-23T14:31
авто
республика карелия
происшествия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На ралли "Карелия-2021" одна из машин участников гонки влетела в толпу зрителей, передает ИА Республика Карелия.На кадрах, появившихся в Сети, видно, как автомобиль заносит, после чего он переворачивается и вылетает с дороги. Большинство зрителей успели отбежать от машины.Как уточнили в Минздраве Карелии, пострадали два человека — жители Санкт-Петербурга. Они получили травмы средней тяжести.
https://rsport.ria.ru/20201129/avariya-1586854940.html
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авто, республика карелия, происшествия