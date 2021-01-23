https://ria.ru/20210123/putin-1594325672.html
Навального не впустили в бывшую квартиру Путина в Дрездене
Навального не впустили в бывшую квартиру Путина в Дрездене
Блогера Алексея Навального не пустил в бывшую дрезденскую квартиру семьи Путиных ее нынешний хозяин, сообщило немецкое издание BILD со ссылкой на самого... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T23:11
2021-01-23T23:11
2021-01-23T23:50
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алексей навальный
владимир путин
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БЕРЛИН, 23 янв — РИА Новости. Блогера Алексея Навального не пустил в бывшую дрезденскую квартиру семьи Путиных ее нынешний хозяин, сообщило немецкое издание BILD со ссылкой на самого квартиросъемщика Йорга Хофманна.Столяр-мебельщик Хофманн, который въехал в трехкомнатную квартиру после отъезда Путиных, рассказал изданию, что ему иногда досаждают "автобусы с российскими туристами", люди "думают, что здесь (в квартире. — Прим. ред.) — музей Путина".Хофманн заявил, что не пускает посторонних в квартиру, отказал он в просьбе о визите и Навальному.По словам нынешнего квартиросъемщика, Владимир Путин передал ему ключи от квартиры, где он жил с 1985 года, в конце марта 1991 года. Путины показались ему "милыми людьми".После переезда новый хозяин сделал ремонт, однако еще помнит интерьеры "путинской" квартиры: по словам Хофманна, "везде стояла темная российская мебель, типичные для ГДР "алюминиевые" обои и бежевое ковровое покрытие".
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bild, алексей навальный, владимир путин
БЕРЛИН, 23 янв — РИА Новости.
Блогера Алексея Навального
не пустил в бывшую дрезденскую квартиру семьи Путиных ее нынешний хозяин, сообщило немецкое издание BILD
со ссылкой на самого квартиросъемщика Йорга Хофманна.
Столяр-мебельщик Хофманн, который въехал в трехкомнатную квартиру после отъезда Путиных, рассказал изданию, что ему иногда досаждают "автобусы с российскими туристами", люди "думают, что здесь (в квартире. — Прим. ред.) — музей Путина".
Хофманн заявил, что не пускает посторонних в квартиру, отказал он в просьбе о визите и Навальному.
"Он (Навальный. — Прим. ред.) стоял возле дома перед Рождеством (отмечается в ФРГ в конце декабря. — Прим. ред.) с телохранителями. Он, наверное, снимал документальный фильм", — рассказал Хофманн.
По словам нынешнего квартиросъемщика, Владимир Путин
передал ему ключи от квартиры, где он жил с 1985 года, в конце марта 1991 года. Путины показались ему "милыми людьми".
После переезда новый хозяин сделал ремонт, однако еще помнит интерьеры "путинской" квартиры: по словам Хофманна, "везде стояла темная российская мебель, типичные для ГДР "алюминиевые" обои и бежевое ковровое покрытие".