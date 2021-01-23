https://ria.ru/20210123/putin-1594325672.html

Навального не впустили в бывшую квартиру Путина в Дрездене

Навального не впустили в бывшую квартиру Путина в Дрездене

Блогера Алексея Навального не пустил в бывшую дрезденскую квартиру семьи Путиных ее нынешний хозяин, сообщило немецкое издание BILD со ссылкой на самого... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T23:11

2021-01-23T23:11

2021-01-23T23:50

bild

алексей навальный

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593460623_0:148:1280:868_1920x0_80_0_0_6220ce75981cda53fecee2d03dc71eff.jpg

БЕРЛИН, 23 янв — РИА Новости. Блогера Алексея Навального не пустил в бывшую дрезденскую квартиру семьи Путиных ее нынешний хозяин, сообщило немецкое издание BILD со ссылкой на самого квартиросъемщика Йорга Хофманна.Столяр-мебельщик Хофманн, который въехал в трехкомнатную квартиру после отъезда Путиных, рассказал изданию, что ему иногда досаждают "автобусы с российскими туристами", люди "думают, что здесь (в квартире. — Прим. ред.) — музей Путина".Хофманн заявил, что не пускает посторонних в квартиру, отказал он в просьбе о визите и Навальному.По словам нынешнего квартиросъемщика, Владимир Путин передал ему ключи от квартиры, где он жил с 1985 года, в конце марта 1991 года. Путины показались ему "милыми людьми".После переезда новый хозяин сделал ремонт, однако еще помнит интерьеры "путинской" квартиры: по словам Хофманна, "везде стояла темная российская мебель, типичные для ГДР "алюминиевые" обои и бежевое ковровое покрытие".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержанных у "Матросской тишины" сажают в автозаки Полиция начала задерживать участников незаконной акции на подступах к "Матросской тишине". Задержанных у "Матросской тишины" сажают в автозаки 2021-01-23T23:11 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bild, алексей навальный, владимир путин