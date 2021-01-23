https://ria.ru/20210123/politsiya-1594323318.html

Полиция проводит проверку инцидента с женщиной и силовиком в Петербурге

Полиция проводит проверку инцидента с женщиной и силовиком в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где проходила... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T22:20

2021-01-23T22:20

2021-01-23T22:20

россия

генеральная прокуратура рф

москва

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где проходила несогласованная акция протеста, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Городские власти сообщили РИА Новости, что женщина, которую, предположительно, ударил на несогласованной акции один из силовиков, доставлена в НИИ скорой помощи.Пострадавшая на несогласованном митинге в Санкт-Петербурге женщина, которую, предположительно, ударил сотрудник правоохранительных органов, доставлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению города.На видео, опубликованном в соцсетях, запечатлено как двое сотрудников правоохранительных органов сопровождают задержанного молодого человека в районе Московского вокзала, а им навстречу выбегает женщина. Она пытается остановить представителей власти, а один из них делает выпад резиной дубинкой в сторону женщины, после чего она падает на землю.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

россия

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, москва, санкт-петербург, происшествия