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Полиция проводит проверку инцидента с женщиной и силовиком в Петербурге
Полиция проводит проверку инцидента с женщиной и силовиком в Петербурге
Полиция проводит проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где проходила... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T22:20
2021-01-23T22:20
2021-01-23T22:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где проходила несогласованная акция протеста, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Городские власти сообщили РИА Новости, что женщина, которую, предположительно, ударил на несогласованной акции один из силовиков, доставлена в НИИ скорой помощи.Пострадавшая на несогласованном митинге в Санкт-Петербурге женщина, которую, предположительно, ударил сотрудник правоохранительных органов, доставлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению города.На видео, опубликованном в соцсетях, запечатлено как двое сотрудников правоохранительных органов сопровождают задержанного молодого человека в районе Московского вокзала, а им навстречу выбегает женщина. Она пытается остановить представителей власти, а один из них делает выпад резиной дубинкой в сторону женщины, после чего она падает на землю.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, генеральная прокуратура рф, москва, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где проходила несогласованная акция протеста, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Городские власти сообщили РИА Новости, что женщина, которую, предположительно, ударил на несогласованной акции один из силовиков, доставлена в НИИ скорой помощи.
"ГУ МВД России проводит проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания. Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сказано в сообщении.
Пострадавшая на несогласованном митинге в Санкт-Петербурге
женщина, которую, предположительно, ударил сотрудник правоохранительных органов, доставлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
На видео, опубликованном в соцсетях, запечатлено как двое сотрудников правоохранительных органов сопровождают задержанного молодого человека в районе Московского вокзала, а им навстречу выбегает женщина. Она пытается остановить представителей власти, а один из них делает выпад резиной дубинкой в сторону женщины, после чего она падает на землю.
МВД России и Генпрокуратура
ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве
и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".