РЖД ввели студенческие тарифы на "лыжный" ретропоезд "Яхрома"
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Студентым с 23 января по 7 февраля могут приобрести билеты на туристический ретропоезд "Яхрома" со скидкой 30 процентов в честь Татьяниного дня, сообщается на сайте перевозчика.
Проездной документ на ретросостав, который каждый день (кроме понедельника) ходит до станций "Турист" и "Яхрома", стоит 300 рублей. Скидка предоставляется студентам дневных очных отделений ВУЗов.
"Яхрому" — воссозданный электропоезд серии ЭР2К из восьми вагонов с 396 посадочными местами — запустили 25 декабря 2020 года. Чтобы добраться до горнолыжного клуба Леонида Тягачева пассажирам предлагается на станции "Турист" пересесть на ретроавтобусы "Икарус".
Идея проекта связана с возрождением традиций 1980-х годов. Многие советские семьи предпочитали выходные проводить за городом, активно занимаясь спортом. До популярных мест катания они доезжали на набитых битком "лыжных" электричках, которые отправлялись от Савеловского вокзала по субботам и воскресеньям.
© РИА Новости / Галина Нилова Руководитель горнолыжной любительской лиги города Москвы Юрий Борисович Триста и его жена Ольга
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Руководитель горнолыжной любительской лиги города Москвы Юрий Борисович Триста и его жена Ольга
3 из 3
Руководитель горнолыжной любительской лиги города Москвы Юрий Борисович Триста и его жена Ольга
По словам спортсмена и организатора соревнований Юрия Тристы, в Москве и окрестностях с начала 1930-х годов любители горнолыжного спорта катались на Ленинских горах (нынешних Воробьевых) и в "Туристе", до которого ходил "Паровичок" по одноколейке: "Тогда не было никаких подъемников, шли в гору пешком на лыжах "лесенкой" или "елочкой". В день спускались до десяти раз".
Новый туристический маршрут позволяет всем любителям горнолыжного спорта: прежде всего, студентам, а также семьям с детьми, у которых все снаряжение не умещается в машине, комфортно и быстро добраться до курортов Дмитровского района Подмосковья ("Сорочаны", "Волен", "Яхрома", Центр активного отдыха Леонида Тягачева).
© РИА Новости / Галина Нилова Прокат спортивного инвентаря в Центре активного отдыха Леонида Тягачева
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Прокат спортивного инвентаря в Центре активного отдыха Леонида Тягачева
© РИА Новости / Галина Нилова Отдыхающие и спортсмены на склоне в Центре активного отдыха Леонида Тягачева
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Отдыхающие и спортсмены на склоне в Центре активного отдыха Леонида Тягачева
© РИА Новости / Галина Нилова Ветераны горнолыжного спорта (81+) у подъемника в Центре активного отдыха Леонида Тягачева
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Ветераны горнолыжного спорта (81+) у подъемника в Центре активного отдыха Леонида Тягачева
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Прокат спортивного инвентаря в Центре активного отдыха Леонида Тягачева
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Отдыхающие и спортсмены на склоне в Центре активного отдыха Леонида Тягачева
3 из 3
Ветераны горнолыжного спорта (81+) у подъемника в Центре активного отдыха Леонида Тягачева
"Девиз нашего клуба – доступный отдых, мы ориентируемся на достойное качество за умеренные деньги. Нам важно дать людям инструмент, и вот он, всего в часе езды: свежий воздух, прокат снаряжения", — говорит директор по развитию Центра активного отдыха Леонида Тягачева Ольга Суворова.
Курорт традиционно пользуется большой популярностью среди горнолыжников разного уровня: когда-то здесь была база трудовых резервов, позже именно здесь тренировались многие спортсмены (в том числе победитель четырех этапов Кубка мира Александр Жиров). На комфортных ученических "малых горах" инструкторы обучают даже трехлетних малышей.
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