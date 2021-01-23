https://ria.ru/20210123/podrostki-1594322486.html

На незаконных акциях в России задержали около 300 подростков

На незаконных акциях в России задержали около 300 подростков

Порядка 300 несовершеннолетних были задержаны на несогласованных акциях в регионах России, из них в Москве около 70, в Санкт-Петербурге – порядка 30 детей,... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T21:45

2021-01-23T21:45

2021-01-23T21:55

ольга ярославская

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

анна кузнецова

москва

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Порядка 300 несовершеннолетних были задержаны на несогласованных акциях в регионах России, из них в Москве около 70, в Санкт-Петербурге – порядка 30 детей, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.Уточняется, что многие из детей в отделах полиции уже переданы родителям.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/kuznetsova-1594314050.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, анна кузнецова, москва, санкт-петербург, происшествия