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Зюганов прокомментировал слияние "Справедливой России" с двумя партиями
Зюганов прокомментировал слияние "Справедливой России" с двумя партиями
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не оценил объединение "Справедливой России" (СР) с двумя мелкими партиями, по мнению политика, это будет ещё один клон "Единой... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T13:20
2021-01-23T13:20
россия
партия "за правду"
сергей миронов
справедливая россия
единая россия
геннадий зюганов
патриоты россии
политика
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 23 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не оценил объединение "Справедливой России" (СР) с двумя мелкими партиями, по мнению политика, это будет ещё один клон "Единой России" (ЕР).Ранее "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения друг с другом. Также до этого лидер СР Сергей Миронов сообщил, что после официального объединения партии "Патриоты России" и "За правду" юридически перестанут существовать.По мнению Зюганова, это объединение происходит потому, что в "Единой России" "разочаровались". "Я бы на месте Путина укреплял свою партию или создал партию патриотического центрического толка", - добавил Зюганов.
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россия, партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, единая россия, геннадий зюганов, патриоты россии, политика

Зюганов прокомментировал слияние "Справедливой России" с двумя партиями

13:20 23.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 23 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не оценил объединение "Справедливой России" (СР) с двумя мелкими партиями, по мнению политика, это будет ещё один клон "Единой России" (ЕР).
Ранее "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения друг с другом. Также до этого лидер СР Сергей Миронов сообщил, что после официального объединения партии "Патриоты России" и "За правду" юридически перестанут существовать.
"Они уже объединялись... они ничего не имеют. Кого выдвигали от "Справедливой России" на президента? Путина. Чью политику они поддерживают? Путина. Ну это будет ещё один клон ("Единой России")", - сказал политик журналистам.
По мнению Зюганова, это объединение происходит потому, что в "Единой России" "разочаровались". "Я бы на месте Путина укреплял свою партию или создал партию патриотического центрического толка", - добавил Зюганов.
Сторонники партии Справедливая Россия на первомайской демонстрации в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 13:15
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России"
 
РоссияПартия "За правду"Сергей МироновСправедливая РоссияЕдиная РоссияГеннадий ЗюгановПатриоты РоссииПолитика
 
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