https://ria.ru/20210123/partii-1594273129.html

Зюганов прокомментировал слияние "Справедливой России" с двумя партиями

Зюганов прокомментировал слияние "Справедливой России" с двумя партиями

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не оценил объединение "Справедливой России" (СР) с двумя мелкими партиями, по мнению политика, это будет ещё один клон "Единой... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T13:20

2021-01-23T13:20

2021-01-23T13:20

россия

партия "за правду"

сергей миронов

справедливая россия

единая россия

геннадий зюганов

патриоты россии

политика

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 23 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не оценил объединение "Справедливой России" (СР) с двумя мелкими партиями, по мнению политика, это будет ещё один клон "Единой России" (ЕР).Ранее "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения друг с другом. Также до этого лидер СР Сергей Миронов сообщил, что после официального объединения партии "Патриоты России" и "За правду" юридически перестанут существовать.По мнению Зюганова, это объединение происходит потому, что в "Единой России" "разочаровались". "Я бы на месте Путина укреплял свою партию или создал партию патриотического центрического толка", - добавил Зюганов.

https://ria.ru/20210120/partii-1593820299.html

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россия, партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, единая россия, геннадий зюганов, патриоты россии, политика