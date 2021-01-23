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https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594322318.html
В ОНК рассказали, чем занимался Навальный в день незаконных акций
В ОНК рассказали, чем занимался Навальный в день незаконных акций
Алексей Навальный, находящийся в СИЗО "Матросская тишина", в субботу оформил подписку на периодические издания и интересовался, как заказать книги, рассказал... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T21:43
2021-01-23T21:43
алексей мельников
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
москва
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химки
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Алексей Навальный, находящийся в СИЗО "Матросская тишина", в субботу оформил подписку на периодические издания и интересовался, как заказать книги, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.В субботу в Москве и других городах России прошли несогласованные акции. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. При этом МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Он также рассказал, что оппозиционер интересовался, как получить обучающую литературу, так как в магазине ФГУП "Калужский" слишком маленький ассортимент, а также спрашивал, как заказать книги из интернет-магазина. По словам Мельникова, Навальный оформил подписку на периодические издания, чтобы получать новости и быть в курсе событий.Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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алексей мельников, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, москва, германия, химки, происшествия

В ОНК рассказали, чем занимался Навальный в день незаконных акций

21:43 23.01.2021
 
© REUTERS / Meduza/Evgeny FeldmanСотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© REUTERS / Meduza/Evgeny Feldman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Алексей Навальный, находящийся в СИЗО "Матросская тишина", в субботу оформил подписку на периодические издания и интересовался, как заказать книги, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
В субботу в Москве и других городах России прошли несогласованные акции. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. При этом МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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"Сегодня мы посетили Алексея Навального в СИЗО "Матросская тишина". По условиям содержания ничего не изменилось, камера та же", - написал Мельников в своем Telegram.

Он также рассказал, что оппозиционер интересовался, как получить обучающую литературу, так как в магазине ФГУП "Калужский" слишком маленький ассортимент, а также спрашивал, как заказать книги из интернет-магазина. По словам Мельникова, Навальный оформил подписку на периодические издания, чтобы получать новости и быть в курсе событий.

"Первые дни из-за сбоя в работе сервиса "ФСИН.Письмо" были проблемы с доставкой писем (сам сбой был связан с DDOS-атакой). Неисправности были устранены, вчера он получил более 50 писем, в том числе от родственников", - добавил Мельников.

Сотрудники полиции выводят Алексея Навального (в центре) из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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Зачем Навальному жертвы пороков взрослых?
Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
 
Алексей МельниковИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФМоскваГерманияХимкиПроисшествия
 
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