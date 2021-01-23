https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594322318.html

В ОНК рассказали, чем занимался Навальный в день незаконных акций

В ОНК рассказали, чем занимался Навальный в день незаконных акций

Алексей Навальный, находящийся в СИЗО "Матросская тишина", в субботу оформил подписку на периодические издания и интересовался, как заказать книги, рассказал... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T21:43

2021-01-23T21:43

2021-01-23T21:43

алексей мельников

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

москва

германия

химки

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594256498_0:125:3059:1846_1920x0_80_0_0_c79a299343c5235364169e1da3c87d46.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Алексей Навальный, находящийся в СИЗО "Матросская тишина", в субботу оформил подписку на периодические издания и интересовался, как заказать книги, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.В субботу в Москве и других городах России прошли несогласованные акции. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. При этом МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Он также рассказал, что оппозиционер интересовался, как получить обучающую литературу, так как в магазине ФГУП "Калужский" слишком маленький ассортимент, а также спрашивал, как заказать книги из интернет-магазина. По словам Мельникова, Навальный оформил подписку на периодические издания, чтобы получать новости и быть в курсе событий.Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

москва

германия

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей мельников, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, москва, германия, химки, происшествия