В ОНК рассказали, чем занимался Навальный в день незаконных акций
© REUTERS / Meduza/Evgeny FeldmanСотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Алексей Навальный, находящийся в СИЗО "Матросская тишина", в субботу оформил подписку на периодические издания и интересовался, как заказать книги, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
В субботу в Москве и других городах России прошли несогласованные акции. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. При этом МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
"Сегодня мы посетили Алексея Навального в СИЗО "Матросская тишина". По условиям содержания ничего не изменилось, камера та же", - написал Мельников в своем Telegram.
Он также рассказал, что оппозиционер интересовался, как получить обучающую литературу, так как в магазине ФГУП "Калужский" слишком маленький ассортимент, а также спрашивал, как заказать книги из интернет-магазина. По словам Мельникова, Навальный оформил подписку на периодические издания, чтобы получать новости и быть в курсе событий.
"Первые дни из-за сбоя в работе сервиса "ФСИН.Письмо" были проблемы с доставкой писем (сам сбой был связан с DDOS-атакой). Неисправности были устранены, вчера он получил более 50 писем, в том числе от родственников", - добавил Мельников.
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Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.