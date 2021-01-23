https://ria.ru/20210123/navalnaya-1594306053.html
Юлию Навальную отпустили из ОВД, сообщил источник
Юлию Навальную отпустили из ОВД, сообщил источник
Юлию Навальную отпустили из московского отдела полиции "Сокол", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T18:28
2021-01-23T18:28
2021-01-23T18:34
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
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происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Юлию Навальную отпустили из московского отдела полиции "Сокол", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее жена Алексея Навального Юлия сообщила, что задержана и находится в автозаке.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, россия, происшествия