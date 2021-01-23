https://ria.ru/20210123/navalnaya-1594306053.html

Юлию Навальную отпустили из ОВД, сообщил источник

Юлию Навальную отпустили из ОВД, сообщил источник

Юлию Навальную отпустили из московского отдела полиции "Сокол", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T18:28

2021-01-23T18:28

2021-01-23T18:34

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593460616_0:278:2539:1706_1920x0_80_0_0_ca38623f92a104ff3362375cafc57887.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Юлию Навальную отпустили из московского отдела полиции "Сокол", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее жена Алексея Навального Юлия сообщила, что задержана и находится в автозаке.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, россия, происшествия