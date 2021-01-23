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Юлию Навальную отпустили из ОВД, сообщил источник
Юлию Навальную отпустили из ОВД, сообщил источник
Юлию Навальную отпустили из московского отдела полиции "Сокол", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T18:28
2021-01-23T18:34
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Юлию Навальную отпустили из московского отдела полиции "Сокол", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее жена Алексея Навального Юлия сообщила, что задержана и находится в автозаке.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, россия, происшествия

Юлию Навальную отпустили из ОВД, сообщил источник

18:28 23.01.2021 (обновлено: 18:34 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСупруга Алексея Навального Юлия, прилетевшая из Берлина рейсом авиакомпании "Победа", в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Супруга Алексея Навального Юлия, прилетевшая из Берлина рейсом авиакомпании Победа, в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Юлию Навальную отпустили из московского отдела полиции "Сокол", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее жена Алексея Навального Юлия сообщила, что задержана и находится в автозаке.

"Да, Юлию Навальную отпустили из ОВД", - сказал он.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 18:31
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваРоссияПроисшествия
 
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