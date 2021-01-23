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Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро
Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро
Выход из метро на станциях "Пушкинская" и "Тверская" в Москве заблокирован участниками несогласованной акции, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:46
2021-01-23T14:46
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Выход из метро на станциях "Пушкинская" и "Тверская" в Москве заблокирован участниками несогласованной акции, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее дептранс сообщал, что станции метро Москвы "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская" работают штатно, но в случае необходимости некоторые выходы закроют.Пассажиров метро просят пользоваться другими станциями метро и при возможности отложить поездки в центр.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Девушки-полицейские раздают маски участникам несогласованной акции в Москве
Сотрудники полиции обеспечивают порядок на несогласованной акции протеста в столице 23 января. Девушки-полицейские раздают участникам маски.
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Первые задержания на Пушкинской площади
В Москве 23 января на Пушкинской площади проходит несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Полицейские начали первые задержания.
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видео, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, общество
Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Выход из метро на станциях "Пушкинская" и "Тверская" в Москве заблокирован участниками несогласованной акции, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
2021-01-23T14:46
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Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро

14:46 23.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудники правоохранительных органов на Пушкинской площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов на Пушкинской площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Выход из метро на станциях "Пушкинская" и "Тверская" в Москве заблокирован участниками несогласованной акции, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Ранее дептранс сообщал, что станции метро Москвы "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская" работают штатно, но в случае необходимости некоторые выходы закроют.

"Выход из метро "Пушкинская" и "Тверская" заблокирован участниками несанкционированных публичных мероприятий", — говорится в сообщении.

Пассажиров метро просят пользоваться другими станциями метро и при возможности отложить поездки в центр.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваОбщество
 
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