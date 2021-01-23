https://ria.ru/20210123/metro-1594281241.html
Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро
Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро
Выход из метро на станциях "Пушкинская" и "Тверская" в Москве заблокирован участниками несогласованной акции, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:46
2021-01-23T14:46
2021-01-23T14:46
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594275527_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_44605aa16ed1d56171fda9a69908039a.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Выход из метро на станциях "Пушкинская" и "Тверская" в Москве заблокирован участниками несогласованной акции, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее дептранс сообщал, что станции метро Москвы "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская" работают штатно, но в случае необходимости некоторые выходы закроют.Пассажиров метро просят пользоваться другими станциями метро и при возможности отложить поездки в центр.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Девушки-полицейские раздают маски участникам несогласованной акции в Москве
Сотрудники полиции обеспечивают порядок на несогласованной акции протеста в столице 23 января. Девушки-полицейские раздают участникам маски.
2021-01-23T14:46
true
PT0M09S
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594275527_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05b94c3cb8f4c6c304b916f679032cd0.jpg
Первые задержания на Пушкинской площади
В Москве 23 января на Пушкинской площади проходит несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Полицейские начали первые задержания.
2021-01-23T14:46
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, общество