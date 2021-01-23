https://ria.ru/20210123/metro-1594281241.html

Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро

Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро

Выход из метро на станциях "Пушкинская" и "Тверская" в Москве заблокирован участниками несогласованной акции, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:46

2021-01-23T14:46

2021-01-23T14:46

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Выход из метро на станциях "Пушкинская" и "Тверская" в Москве заблокирован участниками несогласованной акции, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее дептранс сообщал, что станции метро Москвы "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская" работают штатно, но в случае необходимости некоторые выходы закроют.Пассажиров метро просят пользоваться другими станциями метро и при возможности отложить поездки в центр.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Девушки-полицейские раздают маски участникам несогласованной акции в Москве Сотрудники полиции обеспечивают порядок на несогласованной акции протеста в столице 23 января. Девушки-полицейские раздают участникам маски. 2021-01-23T14:46 true PT0M09S

Первые задержания на Пушкинской площади В Москве 23 января на Пушкинской площади проходит несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Полицейские начали первые задержания. 2021-01-23T14:46 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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