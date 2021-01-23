Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210123/gosduma-1594281776.html
КПРФ объяснила "участие" отсутствовавших депутатов в работе Госдумы
КПРФ объяснила "участие" отсутствовавших депутатов в работе Госдумы
В КПРФ объяснили ошибкой сообщения о том, что два депутата Госдумы "голосовали" по законопроектам, хотя в этот момент в зале для заседаний не находились. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:49
2021-01-23T14:49
ваха агаев
россия
кпрф
николай коломейцев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590702181_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_00fb7103fd7118b1f9eb1631f4dce22e.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В КПРФ объяснили ошибкой сообщения о том, что два депутата Госдумы "голосовали" по законопроектам, хотя в этот момент в зале для заседаний не находились.Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев прокомментировал РИА Новости сообщения в СМИ о том, что болевшие, а впоследствии скончавшиеся депутаты от КПРФ Ваха Агаев и Валентин Шурчанов "проголосовали" за ряд законопроектов, хотя физически это сделать не могли.Говоря же о Шурчанове, парламентарий заверил, что тот не голосовал. "Валентин Сергеевич, могу вас заверить, не голосовал, потому что я вытащил его карточку, я ее изъял сразу, Валентин Сергеевич мой заместитель был, поэтому я такие вопросы не мог пропустить", - пояснил Коломейцев.Депутат уверен, что никак на судьбу законопроектов ситуация не повлияла.В сентябре прошлого года стало известно, что депутат от фракции КПРФ Ваха Агаев скончался из-за последствий перенесённого коронавируса. В декабре из-за последствий этого же заболевания умер депутат Валентин Шурчанов.
https://ria.ru/20210114/zyuganov-1592970868.html
https://ria.ru/20201028/zhirinovskiy-1581917725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590702181_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae2340dbec40898265c01ca5764707a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ваха агаев, россия, кпрф, николай коломейцев, политика

КПРФ объяснила "участие" отсутствовавших депутатов в работе Госдумы

14:49 23.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В КПРФ объяснили ошибкой сообщения о том, что два депутата Госдумы "голосовали" по законопроектам, хотя в этот момент в зале для заседаний не находились.
Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев прокомментировал РИА Новости сообщения в СМИ о том, что болевшие, а впоследствии скончавшиеся депутаты от КПРФ Ваха Агаев и Валентин Шурчанов "проголосовали" за ряд законопроектов, хотя физически это сделать не могли.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 09:53
Зюганов прокомментировал слухи о своем преемнике на посту лидера КПРФ

"Ну, наверное, кто-то нажал, он там рядом с единоросами сидел... Поэтому могли по ошибке нажать, ну я так думаю, нужно разобраться", - сказал Коломейцев РИА Новости.

Говоря же о Шурчанове, парламентарий заверил, что тот не голосовал. "Валентин Сергеевич, могу вас заверить, не голосовал, потому что я вытащил его карточку, я ее изъял сразу, Валентин Сергеевич мой заместитель был, поэтому я такие вопросы не мог пропустить", - пояснил Коломейцев.
Депутат уверен, что никак на судьбу законопроектов ситуация не повлияла.
Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский в Кремле перед началом заседания Государственного совета об экологическом развитии РФ. 27 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 13:38
Жириновский не нашел преемников Зюганову
В сентябре прошлого года стало известно, что депутат от фракции КПРФ Ваха Агаев скончался из-за последствий перенесённого коронавируса. В декабре из-за последствий этого же заболевания умер депутат Валентин Шурчанов.
 
Ваха АгаевРоссияКПРФНиколай КоломейцевПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Ростове-на-Дону участники незаконной акции пытаются снести заграждения
15:03В Саратове школьник погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки
15:02Главная новогодняя елка России покинула Кремль
14:56Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским
14:56В США выявили 186,8 тысячи новых случаев COVID-19
14:55В ЛНР заявили о перехвате украинского беспилотника в Донбассе
14:51Адмирал назвал Феликса Громова хорошим моряком
14:49КПРФ объяснила "участие" отсутствовавших депутатов в работе Госдумы
14:46Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро
14:43Соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях
14:42В центре Москве около четырех тысяч человек собрались на незаконную акцию
14:35В Петербурге участники незаконной акции вернулись на Сенатскую площадь
14:33Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть
14:30В Москве на незаконной акции начались потасовки с полицией
14:29Бутина назвал проходящие в регионах незаконные акции "агонией протеста"
14:27Москалькова прокомментировала незаконные акции на Дальнем Востоке
14:26Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в Висмар
14:25Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин
14:16В Санкт-Петербурге начались первые задержания на несогласованной акции
14:15В Москве выясняют подробности задержания подростка на незаконной акции
Лента новостейМолния