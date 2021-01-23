https://ria.ru/20210123/gosduma-1594281776.html
КПРФ объяснила "участие" отсутствовавших депутатов в работе Госдумы
КПРФ объяснила "участие" отсутствовавших депутатов в работе Госдумы
В КПРФ объяснили ошибкой сообщения о том, что два депутата Госдумы "голосовали" по законопроектам, хотя в этот момент в зале для заседаний не находились. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:49
2021-01-23T14:49
2021-01-23T14:49
ваха агаев
россия
кпрф
николай коломейцев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В КПРФ объяснили ошибкой сообщения о том, что два депутата Госдумы "голосовали" по законопроектам, хотя в этот момент в зале для заседаний не находились.Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев прокомментировал РИА Новости сообщения в СМИ о том, что болевшие, а впоследствии скончавшиеся депутаты от КПРФ Ваха Агаев и Валентин Шурчанов "проголосовали" за ряд законопроектов, хотя физически это сделать не могли.Говоря же о Шурчанове, парламентарий заверил, что тот не голосовал. "Валентин Сергеевич, могу вас заверить, не голосовал, потому что я вытащил его карточку, я ее изъял сразу, Валентин Сергеевич мой заместитель был, поэтому я такие вопросы не мог пропустить", - пояснил Коломейцев.Депутат уверен, что никак на судьбу законопроектов ситуация не повлияла.В сентябре прошлого года стало известно, что депутат от фракции КПРФ Ваха Агаев скончался из-за последствий перенесённого коронавируса. В декабре из-за последствий этого же заболевания умер депутат Валентин Шурчанов.
https://ria.ru/20210114/zyuganov-1592970868.html
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ваха агаев, россия, кпрф, николай коломейцев, политика
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В КПРФ объяснили ошибкой сообщения о том, что два депутата Госдумы "голосовали" по законопроектам, хотя в этот момент в зале для заседаний не находились.
Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев
прокомментировал РИА Новости сообщения в СМИ о том, что болевшие, а впоследствии скончавшиеся депутаты от КПРФ Ваха Агаев
и Валентин Шурчанов "проголосовали" за ряд законопроектов, хотя физически это сделать не могли.
"Ну, наверное, кто-то нажал, он там рядом с единоросами сидел... Поэтому могли по ошибке нажать, ну я так думаю, нужно разобраться", - сказал Коломейцев РИА Новости.
Говоря же о Шурчанове, парламентарий заверил, что тот не голосовал. "Валентин Сергеевич, могу вас заверить, не голосовал, потому что я вытащил его карточку, я ее изъял сразу, Валентин Сергеевич мой заместитель был, поэтому я такие вопросы не мог пропустить", - пояснил Коломейцев.
Депутат уверен, что никак на судьбу законопроектов ситуация не повлияла.
В сентябре прошлого года стало известно, что депутат от фракции КПРФ Ваха Агаев скончался из-за последствий перенесённого коронавируса. В декабре из-за последствий этого же заболевания умер депутат Валентин Шурчанов.