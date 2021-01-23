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Госдеп осудил действия силовиков на несогласованных акциях в России
Госдеп осудил действия силовиков на несогласованных акциях в России
США осуждают применение силы российскими правоохранителями к участникам несогласованных акций протеста и представителям СМИ в субботу, заявил официальный... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-23T23:08
2021-01-24T01:09
россия
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. США осуждают применение силы российскими правоохранителями к участникам несогласованных акций протеста и представителям СМИ в субботу, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты США будут вызваны в МИД в связи с публикациями о протестах. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. МИД России также призвал американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.Кроме того, он призвал освободить всех задержанных."Мы призываем российские власти выпустить всех, кто был задержан за осуществление своих универсальных прав и за немедленное и безусловное освобождение Алексея Навального", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура РФ ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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россия, нед прайс, мария захарова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, государственный департамент сша, сша, в мире

Госдеп осудил действия силовиков на несогласованных акциях в России

23:08 23.01.2021 (обновлено: 01:09 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции у СИЗО "Матросская Тишина" в Москве
Сотрудники полиции у СИЗО Матросская Тишина в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. США осуждают применение силы российскими правоохранителями к участникам несогласованных акций протеста и представителям СМИ в субботу, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты США будут вызваны в МИД в связи с публикациями о протестах. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. МИД России также призвал американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.

"Соединенные Штаты решительно осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов на этих выходных в городах по России", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.

Кроме того, он призвал освободить всех задержанных.
"Мы призываем российские власти выпустить всех, кто был задержан за осуществление своих универсальных прав и за немедленное и безусловное освобождение Алексея Навального", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 21:22
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Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура РФ ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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МИД резко ответил на заявление США о незаконных акциях в России
 
РоссияНед ПрайсМария ЗахароваАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФГосударственный департамент СШАСШАВ мире
 
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