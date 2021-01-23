https://ria.ru/20210123/diplomaty-1594321661.html
Американских дипломатов вызовут в МИД из-за публикаций о протестах
Американских дипломатов вызовут в МИД из-за публикаций о протестах
Дипломаты посольства США в РФ будут вызваны в МИД в связи с публикациями о протестах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T21:35
2021-01-23T21:35
2021-01-23T22:08
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
сша
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Дипломаты посольства США в РФ будут вызваны в МИД в связи с публикациями о протестах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". МИД РФ в субботу заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений."Я бы хотела отметить, что они (посольство США в РФ - ред.) не только карту маршрутов печатали, они же ещё ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль. Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим", - отметила она.Несогласованные протестные акции проходят в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. При этом МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
https://ria.ru/20210123/mid-1594318145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdn21.img.ria.ru/images/135807/78/1358077844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ba68813bd75962e43abdb5ca9b0ff1d.jpg
Мария Захарова: "Американским коллегам придется объясняться в МИДе"
Посольству США "придется объясняться" перед МИД за публикации "маршрутов протестов" - комментарий зам главы МИД РФ Марии Захаровой
2021-01-23T21:35
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PT1M23S
РИА Новости
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, сша
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Дипломаты посольства США
в РФ будут вызваны в МИД в связи с публикациями о протестах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
в эфире "Соловьев Live
".
Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". МИД РФ в субботу заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
"Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло", - сказала Захарова.
"Я бы хотела отметить, что они (посольство США в РФ - ред.) не только карту маршрутов печатали, они же ещё ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль. Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим", - отметила она.
Несогласованные протестные акции проходят в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального
. При этом МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".