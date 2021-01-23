https://ria.ru/20210123/dialog-1594256295.html

Эксперт оценил намерения США возобновить диалог с Ираном по СВПД

Эксперт оценил намерения США возобновить диалог с Ираном по СВПД

Евросоюз мог бы стать посредником в диалоге между Ираном и США по возобновлению действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T10:29

2021-01-23T10:29

2021-01-23T10:29

марк фино

выход сша из ядерной сделки по ирану

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

евросоюз

иран

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Евросоюз мог бы стать посредником в диалоге между Ираном и США по возобновлению действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил РИА Новости руководитель отдела по нераспространению и дипломатической торговли Женевского центра политики безопасности Марк Фино.Ранее Белый дом сообщал, что Байден планирует обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявлял, что если Тегеран первым вернется к выполнению СВПД, то Вашингтон также готов вернуться в сделку, чтобы в дальнейшем добиваться заключения более долгосрочного соглашения, которое охватывало бы также ракетную программу Тегерана."Байден пообещал вернуться к СВПД во время предвыборной кампании и, возможно, уже озвучил это иранцам, несмотря на официальные отрицания со стороны Тегерана. Единственными пунктами обсуждения будут условия или предварительные условия, которые могут потребоваться от США и которые Иран отвергает (расширение сферы действия сделки за счет включения в нее иранского регионального присутствия и ракетной программы), а также последовательность действий США по отмене санкций и возвращению Ирана к полному соблюдению обязательств. Это та область, в которой другие партнеры по СВПД, особенно ЕС, могли бы играть посредническую роль", - заявил эксперт.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210120/iran-1593783996.html

https://ria.ru/20200714/1574265977.html

иран

сша

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марк фино, выход сша из ядерной сделки по ирану, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), евросоюз, иран, сша, в мире