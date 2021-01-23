https://ria.ru/20210123/arest-1594284639.html

Новосибирский координатор штаба Навального получил 28 суток ареста

Новосибирский координатор штаба Навального получил 28 суток ареста

Центральный районный суд Новосибирска в субботу арестовал на 28 суток координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске, депутата горсовета... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:15

2021-01-23T15:15

2021-01-23T15:15

сергей бойко

алексей навальный

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в субботу арестовал на 28 суток координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко за нарушение порядка организации прошедшего в этот день в центре города шествия и митинга, сообщает суд."Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 23.01.2021 Бойко Сергей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка проведения митинга - Прим. ред.), и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок 28 суток", - говорится в сообщении.По информации новосибирского штаба оппозиционера, Бойко был задержан в минувшую пятницу. Также по информации штаба, за организацию незаконного массового мероприятия были задержаны сотрудники штаба Елена Носковец и Даниил Маркелов. Центральный районный суд в субботу сообщает, что Маркелов арестован на десять суток.В субботу в центре Новосибирска состоялось несанкционированное шествие и митинг оппозиции на площади Ленина, в ходе которого сотрудники полиции проводили одиночные задержания активистов мероприятия. Собравшихся неоднократно информировали через громкоговорители о том, что их мероприятие незаконно, и просили разойтись. В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли уточнить численность акции и количество задержанных.Ранее штаб оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске заявил о планах провести в центре города в субботу 23 января шествие и митинг в его поддержку. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал журналистам, что заявок на проведение 23 января в городе каких-либо массовых мероприятий в мэрию не поступало. В связи с этим любые массовые мероприятия или акции в этот день будут считаться незаконными, отметил он.ГУМВД по Новосибирской области предупредило жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, призывы к которым были в соцсетях. В главке отмечали, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и любые "провокационные действия" со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку, немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к ответственности.

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

https://ria.ru/20210123/sotsseti-1594280736.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бойко, алексей навальный, новосибирск, новосибирская область, происшествия