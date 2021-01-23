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Новосибирский координатор штаба Навального получил 28 суток ареста
Новосибирский координатор штаба Навального получил 28 суток ареста
Центральный районный суд Новосибирска в субботу арестовал на 28 суток координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске, депутата горсовета... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:15
2021-01-23T15:15
сергей бойко
алексей навальный
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в субботу арестовал на 28 суток координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко за нарушение порядка организации прошедшего в этот день в центре города шествия и митинга, сообщает суд."Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 23.01.2021 Бойко Сергей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка проведения митинга - Прим. ред.), и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок 28 суток", - говорится в сообщении.По информации новосибирского штаба оппозиционера, Бойко был задержан в минувшую пятницу. Также по информации штаба, за организацию незаконного массового мероприятия были задержаны сотрудники штаба Елена Носковец и Даниил Маркелов. Центральный районный суд в субботу сообщает, что Маркелов арестован на десять суток.В субботу в центре Новосибирска состоялось несанкционированное шествие и митинг оппозиции на площади Ленина, в ходе которого сотрудники полиции проводили одиночные задержания активистов мероприятия. Собравшихся неоднократно информировали через громкоговорители о том, что их мероприятие незаконно, и просили разойтись. В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли уточнить численность акции и количество задержанных.Ранее штаб оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске заявил о планах провести в центре города в субботу 23 января шествие и митинг в его поддержку. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал журналистам, что заявок на проведение 23 января в городе каких-либо массовых мероприятий в мэрию не поступало. В связи с этим любые массовые мероприятия или акции в этот день будут считаться незаконными, отметил он.ГУМВД по Новосибирской области предупредило жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, призывы к которым были в соцсетях. В главке отмечали, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и любые "провокационные действия" со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку, немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к ответственности.
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
https://ria.ru/20210123/sotsseti-1594280736.html
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сергей бойко, алексей навальный, новосибирск, новосибирская область, происшествия

Новосибирский координатор штаба Навального получил 28 суток ареста

15:15 23.01.2021
 
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© Fotolia / sebra
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НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в субботу арестовал на 28 суток координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко за нарушение порядка организации прошедшего в этот день в центре города шествия и митинга, сообщает суд.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 23.01.2021 Бойко Сергей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка проведения митинга - Прим. ред.), и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок 28 суток", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального (в центре) из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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По информации новосибирского штаба оппозиционера, Бойко был задержан в минувшую пятницу. Также по информации штаба, за организацию незаконного массового мероприятия были задержаны сотрудники штаба Елена Носковец и Даниил Маркелов. Центральный районный суд в субботу сообщает, что Маркелов арестован на десять суток.
В субботу в центре Новосибирска состоялось несанкционированное шествие и митинг оппозиции на площади Ленина, в ходе которого сотрудники полиции проводили одиночные задержания активистов мероприятия. Собравшихся неоднократно информировали через громкоговорители о том, что их мероприятие незаконно, и просили разойтись. В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли уточнить численность акции и количество задержанных.
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Ранее штаб оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске заявил о планах провести в центре города в субботу 23 января шествие и митинг в его поддержку. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал журналистам, что заявок на проведение 23 января в городе каких-либо массовых мероприятий в мэрию не поступало. В связи с этим любые массовые мероприятия или акции в этот день будут считаться незаконными, отметил он.
ГУМВД по Новосибирской области предупредило жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, призывы к которым были в соцсетях. В главке отмечали, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и любые "провокационные действия" со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку, немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к ответственности.
 
Сергей БойкоАлексей НавальныйНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
Политика
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