https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594287902.html

Полиция оттеснила участников незаконной акции на Пушкинской площади

Полиция оттеснила участников незаконной акции на Пушкинской площади

Полиция и ОМОН вытеснили участников несогласованной акции с Пушкинской площади в центре Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:41

2021-01-23T15:41

2021-01-23T16:59

алексей навальный

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594290641_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_dcbc8d1fe46a402d3785ce664a654b92.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Полиция и ОМОН вытеснили участников несогласованной акции с Пушкинской площади в центре Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.Часть протестующих вышла на проезжую часть. В настоящее время на площади остаются только сотрудники правоохранительных органов.МВД России и Генпрокуратура ранее неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полицейские дубинками оттесняют участников акции на Пушкинской площади Сотрудники полиции начали оттеснять участников несогласованной акции протеста на Пушкинской площади в Москве. 2021-01-23T15:41 true PT0M58S

Пластиковые бутылки летят в полицейских на Пушкинской площади в Москве В Москве 23 января проходит несогласованная акция оппозиции. Со стороны протестующих в полицейских летат пластиковые бутылки и яйца. 2021-01-23T15:41 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, алексей навальный, москва