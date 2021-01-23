https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594287902.html
Полиция оттеснила участников незаконной акции на Пушкинской площади
Полиция оттеснила участников незаконной акции на Пушкинской площади
Полиция и ОМОН вытеснили участников несогласованной акции с Пушкинской площади в центре Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:41
2021-01-23T15:41
2021-01-23T16:59
алексей навальный
москва
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Полиция и ОМОН вытеснили участников несогласованной акции с Пушкинской площади в центре Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.Часть протестующих вышла на проезжую часть. В настоящее время на площади остаются только сотрудники правоохранительных органов.МВД России и Генпрокуратура ранее неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
москва
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Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полицейские дубинками оттесняют участников акции на Пушкинской площади
Сотрудники полиции начали оттеснять участников несогласованной акции протеста на Пушкинской площади в Москве.
2021-01-23T15:41
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Пластиковые бутылки летят в полицейских на Пушкинской площади в Москве
В Москве 23 января проходит несогласованная акция оппозиции. Со стороны протестующих в полицейских летат пластиковые бутылки и яйца.
2021-01-23T15:41
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PT0M25S
РИА Новости
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РИА Новости
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