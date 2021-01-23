https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594286352.html

В Красноярске полицейский оказал первую помощь участнику незаконной акции

В Красноярске полицейский оказал первую помощь участнику незаконной акции

Сотрудник полиции оказал первую помощь и вызвал бригаду скорой одному из участников несанкционированной акции в центре Красноярска, которому стало плохо во... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:29

2021-01-23T15:29

2021-01-23T18:19

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. Сотрудник полиции оказал первую помощь и вызвал бригаду скорой одному из участников несанкционированной акции в центре Красноярска, которому стало плохо во время мероприятия, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов региона.Несогласованное шествие в Красноярске началось в 14:00 (10:00 мск) на Красной площади. Митингующие выкрикивали лозунги в поддержку Алексея Навального и антиправительственные лозунги. Затем колонна переместилась на проспект Мира и дошла до здания мэрии на улице Перенсона. Все это время протестующих сопровождали полиция и Росгвардия. По словам корреспондента РИА Новости, полиция задержала порядка десяти человек. Некоторые из участников кидали дымовые шашки. Через четыре часа участники акции разошлись. Власти и полиция ситуацию не комментируют.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/aktsii-1594284471.html

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Силовики в Красноярске оказали помощь упавшему с судорогами участнику митинга В Красноярске полицейский помог спасти участника митинга, у которого случился приступ. Парень упал с судорогами, силовик оказал первую помощь. Позже протестующего забрали на скорой. 2021-01-23T15:29 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, красноярск, происшествия