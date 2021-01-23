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В центре Москве около четырех тысяч человек собрались на незаконную акцию
В центре Москве около четырех тысяч человек собрались на незаконную акцию
Около четырех тысяч человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:42
2021-01-23T14:42
2021-01-23T14:43
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Около четырех тысяч человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия