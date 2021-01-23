https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594276131.html

Полиция раздает маски участникам незаконной акции в центре Москвы

Полиция раздает маски участникам незаконной акции в центре Москвы

Полиция раздаёт маски участникам несанкционированной акции в центре Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T13:56

2021-01-23T13:56

2021-01-23T14:19

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Полиция раздаёт маски участникам несанкционированной акции в центре Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.Женщины-полицейские раздают участникам маски, сотрудники правоохранительных органов включили громкоговоритель, через который напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции, использования масок и перчаток, а также о том, что акция не согласована.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/preduprezhdenie-1594271665.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Девушки-полицейские раздают маски участникам несогласованной акции в Москве Сотрудники полиции обеспечивают порядок на несогласованной акции протеста в столице 23 января. Девушки-полицейские раздают участникам маски. 2021-01-23T13:56 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия