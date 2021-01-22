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Глава комитета Госдумы выступил против запрета стримов в интернете
Глава комитета Госдумы выступил против запрета стримов в интернете
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался против запрета стримов в интернете, а также заявил, что к теме введения любых запретов в... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:26
2021-01-22T12:26
ольга ковитиди
совет федерации рф
госдума рф
алексей пушков
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался против запрета стримов в интернете, а также заявил, что к теме введения любых запретов в сфере IT нужно относиться "бережно и тщательно"."Большинство стримов себя не позиционирует как "трэш-стримы". Запретить стримы как таковые… тогда наш разговор закончится ровно на этих словах", - отметил Хинштейн в прямом эфире в Instsgram в пятницу. Он добавил, что "как любой разумный человек и родитель" относится к "трэш-стримам" "крайне негативно".Депутат считает, что "нужно наказывать не за стримы". "Нужно бороться не с дорожным движением на улице, а с теми, кто совершает ДТП", - заметил Хинштейн.Вместе с тем он пояснил, что содержание того стрима, который сегодня называется "трэш-стримом", на сегодняшний день "подпадает под многие составы нашего законодательства – и уголовного, и административного". Хинштейн рассказал, что ознакомился с инициативой сенатора Алексея Пушкова, который предложил дополнить статью 282 УК РФ наказанием за организацию "трэш-стримов"."Но эта 282 статья Уголовного кодекса и так же уже охватывает действие в интернете. Ко всем этим вещам надо относиться очень бережно и очень тщательно", - сказал Хинштейн. Он с сожалением отметил, что очень часто тема IT становится "отличным ристалищем для хайпожорских инициатив", заметив при этом, что не имеет в виду инициативу Пушкова.Тема "трэш-стримов" обсуждалась накануне на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике. Было озвучено несколько инициатив, в частности, глава комиссии Пушков предложил ввести для организаторов трэш-стримов уголовное наказание, в том числе, лишение свободы на срок до шести лет, а сенатор Ольга Ковитиди заявила, что необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов "трэш-стримов", но и тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций.Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы".
https://ria.ru/20210121/sovfed-1593978800.html
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ольга ковитиди, совет федерации рф, госдума рф, алексей пушков, александр хинштейн, общество

Глава комитета Госдумы выступил против запрета стримов в интернете

12:26 22.01.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался против запрета стримов в интернете, а также заявил, что к теме введения любых запретов в сфере IT нужно относиться "бережно и тщательно".
"Большинство стримов себя не позиционирует как "трэш-стримы". Запретить стримы как таковые… тогда наш разговор закончится ровно на этих словах", - отметил Хинштейн в прямом эфире в Instsgram в пятницу. Он добавил, что "как любой разумный человек и родитель" относится к "трэш-стримам" "крайне негативно".
Депутат считает, что "нужно наказывать не за стримы". "Нужно бороться не с дорожным движением на улице, а с теми, кто совершает ДТП", - заметил Хинштейн.
Вместе с тем он пояснил, что содержание того стрима, который сегодня называется "трэш-стримом", на сегодняшний день "подпадает под многие составы нашего законодательства – и уголовного, и административного". Хинштейн рассказал, что ознакомился с инициативой сенатора Алексея Пушкова, который предложил дополнить статью 282 УК РФ наказанием за организацию "трэш-стримов".
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"Но эта 282 статья Уголовного кодекса и так же уже охватывает действие в интернете. Ко всем этим вещам надо относиться очень бережно и очень тщательно", - сказал Хинштейн. Он с сожалением отметил, что очень часто тема IT становится "отличным ристалищем для хайпожорских инициатив", заметив при этом, что не имеет в виду инициативу Пушкова.
Тема "трэш-стримов" обсуждалась накануне на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике. Было озвучено несколько инициатив, в частности, глава комиссии Пушков предложил ввести для организаторов трэш-стримов уголовное наказание, в том числе, лишение свободы на срок до шести лет, а сенатор Ольга Ковитиди заявила, что необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов "трэш-стримов", но и тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций.
Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы".
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Ольга КовитидиСовет Федерации РФГосдума РФАлексей ПушковАлександр ХинштейнОбщество
 
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