https://ria.ru/20210122/strimy-1594136818.html

Глава комитета Госдумы выступил против запрета стримов в интернете

Глава комитета Госдумы выступил против запрета стримов в интернете

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался против запрета стримов в интернете, а также заявил, что к теме введения любых запретов в... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:26

2021-01-22T12:26

2021-01-22T12:26

ольга ковитиди

совет федерации рф

госдума рф

алексей пушков

александр хинштейн

общество

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался против запрета стримов в интернете, а также заявил, что к теме введения любых запретов в сфере IT нужно относиться "бережно и тщательно"."Большинство стримов себя не позиционирует как "трэш-стримы". Запретить стримы как таковые… тогда наш разговор закончится ровно на этих словах", - отметил Хинштейн в прямом эфире в Instsgram в пятницу. Он добавил, что "как любой разумный человек и родитель" относится к "трэш-стримам" "крайне негативно".Депутат считает, что "нужно наказывать не за стримы". "Нужно бороться не с дорожным движением на улице, а с теми, кто совершает ДТП", - заметил Хинштейн.Вместе с тем он пояснил, что содержание того стрима, который сегодня называется "трэш-стримом", на сегодняшний день "подпадает под многие составы нашего законодательства – и уголовного, и административного". Хинштейн рассказал, что ознакомился с инициативой сенатора Алексея Пушкова, который предложил дополнить статью 282 УК РФ наказанием за организацию "трэш-стримов"."Но эта 282 статья Уголовного кодекса и так же уже охватывает действие в интернете. Ко всем этим вещам надо относиться очень бережно и очень тщательно", - сказал Хинштейн. Он с сожалением отметил, что очень часто тема IT становится "отличным ристалищем для хайпожорских инициатив", заметив при этом, что не имеет в виду инициативу Пушкова.Тема "трэш-стримов" обсуждалась накануне на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике. Было озвучено несколько инициатив, в частности, глава комиссии Пушков предложил ввести для организаторов трэш-стримов уголовное наказание, в том числе, лишение свободы на срок до шести лет, а сенатор Ольга Ковитиди заявила, что необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов "трэш-стримов", но и тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций.Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы".

https://ria.ru/20210121/sovfed-1593978800.html

https://ria.ru/20201216/tresh-strimy-1589543550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ковитиди, совет федерации рф, госдума рф, алексей пушков, александр хинштейн, общество