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https://ria.ru/20210122/samolet-1594216736.html
Рейс в Москву из Петербурга вернулся в Пулково из-за неисправности
Рейс в Москву из Петербурга вернулся в Пулково из-за неисправности
Вылетевший в Москву из Петербурга рейс вернулся в аэропорт Пулково из-за технической неисправности, сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T19:25
2021-01-22T22:46
туризм
туризм
пулково (аэропорт)
москва
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Вылетевший в Москву из Петербурга рейс вернулся в аэропорт Пулково из-за технической неисправности, сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта Пулково)."Сегодня, 22 января, в 19:11 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет авиакомпании "Россия", вылетевший ранее в Москву. Во время полёта от экипажа поступила информация о технической неисправности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.В Пулково уточнили, что на борту самолета находились 124 пассажиров и 4 члена экипажа. Сейчас решается вопрос об отправке пассажиров этого рейса в Москву."Силы и средства аэропорта Пулково были приведены в готовность к встрече самолета. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме", - добавили в пресс-службе аэропорта.
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туризм, пулково (аэропорт), москва, санкт-петербург, происшествия

Рейс в Москву из Петербурга вернулся в Пулково из-за неисправности

19:25 22.01.2021 (обновлено: 22:46 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Вылетевший в Москву из Петербурга рейс вернулся в аэропорт Пулково из-за технической неисправности, сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта Пулково).
"Сегодня, 22 января, в 19:11 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет авиакомпании "Россия", вылетевший ранее в Москву. Во время полёта от экипажа поступила информация о технической неисправности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
В Пулково уточнили, что на борту самолета находились 124 пассажиров и 4 члена экипажа. Сейчас решается вопрос об отправке пассажиров этого рейса в Москву.
"Силы и средства аэропорта Пулково были приведены в готовность к встрече самолета. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме", - добавили в пресс-службе аэропорта.
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