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https://ria.ru/20210122/rodriguez-1594029547.html
Роберт Родригес снимет сериал по мотивам "От заката до рассвета"
Роберт Родригес снимет сериал по мотивам "От заката до рассвета"
Американский режиссер Роберт Родригес ("Город грехов", "Мачете") снимет анимационный телесериал по мотивам своего хоррора "От заката до рассвета" и одноименного РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T04:33
2021-01-22T04:33
культура
кино и сериалы
новости культуры
сальма хайек
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Американский режиссер Роберт Родригес ("Город грехов", "Мачете") снимет анимационный телесериал по мотивам своего хоррора "От заката до рассвета" и одноименного сериала, сообщает сайт Games Radar+.Родригес уже приступил к работе над проектом, который будет не ремейком, а продолжением шоу.Режиссер рассказал изданию, что ему всегда было очень интересно дополнить историю Сантанико Пандемониум и других вампиров.В основе анимационного проекта сериал, выходивший с 2014 по 2016 годы, и культовый одноименный фильм 1996 года, в котором сыграли Джордж Клуни, Сальма Хайек, Харви Кейтель и Квентин Тарантино. Ленту также снимал Роберт Родригес – по сценарию Тарантино и Роберта Куртцмана. В фильме пара преступников пытаются пересечь границу с США и берут в заложники семью, направляющуюся в Мексику. По пути они останавливаются в баре, который, как выясняется, часто посещают вампиры. Дата выхода проекта пока не сообщается.
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кино и сериалы, новости культуры, сальма хайек, квентин тарантино, роберт родригес, мексика

Роберт Родригес снимет сериал по мотивам "От заката до рассвета"

04:33 22.01.2021
 
© MiramaxКадр из фильма "От заката до рассвета"
Кадр из фильма От заката до рассвета - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Miramax
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Американский режиссер Роберт Родригес ("Город грехов", "Мачете") снимет анимационный телесериал по мотивам своего хоррора "От заката до рассвета" и одноименного сериала, сообщает сайт Games Radar+.
Родригес уже приступил к работе над проектом, который будет не ремейком, а продолжением шоу.
Режиссер рассказал изданию, что ему всегда было очень интересно дополнить историю Сантанико Пандемониум и других вампиров.
В основе анимационного проекта сериал, выходивший с 2014 по 2016 годы, и культовый одноименный фильм 1996 года, в котором сыграли Джордж Клуни, Сальма Хайек, Харви Кейтель и Квентин Тарантино.
Ленту также снимал Роберт Родригес – по сценарию Тарантино и Роберта Куртцмана. В фильме пара преступников пытаются пересечь границу с США и берут в заложники семью, направляющуюся в Мексику. По пути они останавливаются в баре, который, как выясняется, часто посещают вампиры.
Дата выхода проекта пока не сообщается.
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