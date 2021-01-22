https://ria.ru/20210122/rodriguez-1594029547.html
Роберт Родригес снимет сериал по мотивам "От заката до рассвета"
Роберт Родригес снимет сериал по мотивам "От заката до рассвета"
Американский режиссер Роберт Родригес ("Город грехов", "Мачете") снимет анимационный телесериал по мотивам своего хоррора "От заката до рассвета" и одноименного РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T04:33
2021-01-22T04:33
2021-01-22T04:33
культура
кино и сериалы
новости культуры
сальма хайек
квентин тарантино
роберт родригес
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/93760/48/937604807_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93a708a3f06925cc99da85ef0cb85b51.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Американский режиссер Роберт Родригес ("Город грехов", "Мачете") снимет анимационный телесериал по мотивам своего хоррора "От заката до рассвета" и одноименного сериала, сообщает сайт Games Radar+.Родригес уже приступил к работе над проектом, который будет не ремейком, а продолжением шоу.Режиссер рассказал изданию, что ему всегда было очень интересно дополнить историю Сантанико Пандемониум и других вампиров.В основе анимационного проекта сериал, выходивший с 2014 по 2016 годы, и культовый одноименный фильм 1996 года, в котором сыграли Джордж Клуни, Сальма Хайек, Харви Кейтель и Квентин Тарантино. Ленту также снимал Роберт Родригес – по сценарию Тарантино и Роберта Куртцмана. В фильме пара преступников пытаются пересечь границу с США и берут в заложники семью, направляющуюся в Мексику. По пути они останавливаются в баре, который, как выясняется, часто посещают вампиры. Дата выхода проекта пока не сообщается.
https://ria.ru/20201031/vampir-1576319399.html
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/93760/48/937604807_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_70160eeea42f50cf92db528d70e6faee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, сальма хайек, квентин тарантино, роберт родригес, мексика
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости
. Американский режиссер Роберт Родригес ("Город грехов", "Мачете") снимет анимационный телесериал по мотивам своего хоррора "От заката до рассвета" и одноименного сериала, сообщает
сайт Games Radar+.
Родригес уже приступил к работе над проектом, который будет не ремейком, а продолжением шоу.
Режиссер рассказал изданию, что ему всегда было очень интересно дополнить историю Сантанико Пандемониум и других вампиров.
В основе анимационного проекта сериал, выходивший с 2014 по 2016 годы, и культовый одноименный фильм 1996 года, в котором сыграли Джордж Клуни, Сальма Хайек, Харви Кейтель и Квентин Тарантино.
Ленту также снимал Роберт Родригес – по сценарию Тарантино и Роберта Куртцмана. В фильме пара преступников пытаются пересечь границу с США и берут в заложники семью, направляющуюся в Мексику. По пути они останавливаются в баре, который, как выясняется, часто посещают вампиры.
Дата выхода проекта пока не сообщается.