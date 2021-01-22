https://ria.ru/20210122/rodriguez-1594029547.html

Роберт Родригес снимет сериал по мотивам "От заката до рассвета"

Роберт Родригес снимет сериал по мотивам "От заката до рассвета"

Американский режиссер Роберт Родригес ("Город грехов", "Мачете") снимет анимационный телесериал по мотивам своего хоррора "От заката до рассвета" и одноименного РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T04:33

2021-01-22T04:33

2021-01-22T04:33

культура

кино и сериалы

новости культуры

сальма хайек

квентин тарантино

роберт родригес

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/93760/48/937604807_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93a708a3f06925cc99da85ef0cb85b51.jpg

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Американский режиссер Роберт Родригес ("Город грехов", "Мачете") снимет анимационный телесериал по мотивам своего хоррора "От заката до рассвета" и одноименного сериала, сообщает сайт Games Radar+.Родригес уже приступил к работе над проектом, который будет не ремейком, а продолжением шоу.Режиссер рассказал изданию, что ему всегда было очень интересно дополнить историю Сантанико Пандемониум и других вампиров.В основе анимационного проекта сериал, выходивший с 2014 по 2016 годы, и культовый одноименный фильм 1996 года, в котором сыграли Джордж Клуни, Сальма Хайек, Харви Кейтель и Квентин Тарантино. Ленту также снимал Роберт Родригес – по сценарию Тарантино и Роберта Куртцмана. В фильме пара преступников пытаются пересечь границу с США и берут в заложники семью, направляющуюся в Мексику. По пути они останавливаются в баре, который, как выясняется, часто посещают вампиры. Дата выхода проекта пока не сообщается.

https://ria.ru/20201031/vampir-1576319399.html

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, сальма хайек, квентин тарантино, роберт родригес, мексика