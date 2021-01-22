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Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию вокруг Навального
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию вокруг Навального
Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили по телефону ситуацию вокруг Алексея Навального, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:53
2021-01-22T14:31
шарль мишель
госпитализация алексея навального
евросовет
алексей навальный
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили по телефону ситуацию вокруг Алексея Навального, сообщила пресс-служба Кремля.В релизе Евросовета говорится, что эту тему поднял Мишель. Он призвал российские власти освободить Навального и "уважать его права".Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали Брюссель "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" санкции против России в связи с задержанием блогера.Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он лечился после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, его задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не прислушивается к критике из-за рубежа по этой ситуации.
https://ria.ru/20210122/portret-1594144621.html
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шарль мишель, госпитализация алексея навального, евросовет, алексей навальный, владимир путин

Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию вокруг Навального

13:53 22.01.2021 (обновлено: 14:31 22.01.2021)
 
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили по телефону ситуацию вокруг Алексея Навального, сообщила пресс-служба Кремля.
В релизе Евросовета говорится, что эту тему поднял Мишель. Он призвал российские власти освободить Навального и "уважать его права".
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Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали Брюссель "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" санкции против России в связи с задержанием блогера.
Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он лечился после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, его задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не прислушивается к критике из-за рубежа по этой ситуации.
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Шарль МишельГоспитализация Алексея НавальногоЕвросоветАлексей НавальныйВладимир Путин
 
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