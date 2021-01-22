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СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции
СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции
Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия из-за тиражируемых в социальных сетях призывов, сообщила... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-22T17:55
2021-01-23T03:18
ольга ярославская
tiktok
светлана петренко
генеральная прокуратура рф
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия из-за тиражируемых в социальных сетях призывов, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Согласно данным СК, в Москве и других субъектах действуют ограничения в условиях распространения COVID-19. В этой связи было отказано в проведении 23 января митингов. В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания."Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января", — заявила Петренко.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", мотивы которых "хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210122/mironov-1594169813.html
https://ria.ru/20210121/roskomnadzor-1594046685.html
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ольга ярославская, tiktok, светлана петренко, генеральная прокуратура рф, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции

17:55 22.01.2021 (обновлено: 03:18 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия из-за тиражируемых в социальных сетях призывов, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Согласно данным СК, в Москве и других субъектах действуют ограничения в условиях распространения COVID-19. В этой связи было отказано в проведении 23 января митингов. В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания.
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"Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января", — заявила Петренко.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
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Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", мотивы которых "хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
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Ольга ЯрославскаяTikTokСветлана ПетренкоГенеральная прокуратура РФМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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