https://ria.ru/20210122/protest-1594201385.html

СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции

СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции

Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия из-за тиражируемых в социальных сетях призывов, сообщила... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-22T17:55

2021-01-22T17:55

2021-01-23T03:18

ольга ярославская

tiktok

светлана петренко

генеральная прокуратура рф

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия из-за тиражируемых в социальных сетях призывов, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Согласно данным СК, в Москве и других субъектах действуют ограничения в условиях распространения COVID-19. В этой связи было отказано в проведении 23 января митингов. В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания."Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января", — заявила Петренко.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", мотивы которых "хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210122/mironov-1594169813.html

https://ria.ru/20210121/roskomnadzor-1594046685.html

https://ria.ru/20210122/aktsiya-1594195173.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, tiktok, светлана петренко, генеральная прокуратура рф, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия