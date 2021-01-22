Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/potok-1594156012.html
Берлин ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Берлин ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Правительство ФРГ приняло к сведению резолюцию Европарламента с призывом остановить строительство "Северного потока — 2" из-за ареста Алексея Навального, заявил РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:13
2021-01-22T15:52
европарламент
северный поток — 2
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594157199_549:629:3072:2048_1920x0_80_0_0_564554bbfe5cc7e3f50645f125e1bfea.jpg
БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Правительство ФРГ приняло к сведению резолюцию Европарламента с призывом остановить строительство "Северного потока — 2" из-за ареста Алексея Навального, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.Он напомнил, что накануне Ангела Меркель в очередной раз раскритиковала "неуместные" американские санкции против проекта. Как заявила канцлер на пресс-конференции, ее позиция по "Северному потоку — 2" не изменилась. При этом она выразила готовность вести переговоры с новой администрацией США по теме трубопровода."Федеральный канцлер Ангела Меркель вчера высказалась по этой теме, мне к этому нечего добавить, — отметил Зайберт на брифинге."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Вашингтон неоднократно накладывал ограничения на проект.В то же время в четверг ЕП принял резолюцию, в которой призвал Европейский союз "незамедлительно препятствовать завершению "Северного потока — 2", а также "чувствительно усилить" санкции против России из-за задержания и ареста Навального.Задержание НавальногоОснователь Фонда борьбы с коррупцией* с августа находился на лечении и реабилитации в Германии после предполагаемого отравления. В воскресенье, 17 января, Навальный вернулся в Россию, по прилете в московский аэропорт Шереметьево его задержали.На следующий день Химкинский городской суд во время выездного заседания в отделе полиции арестовал создателя ФБК* на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный, будучи условно осужденным, многократно нарушил испытательный срок, а 29 декабря его объявили в розыск в России.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая преследование политически мотивированным.В четверг ЕП принял резолюцию, в которой призвал Европейский союз "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" санкции против России из-за задержания и ареста Навального.Российский МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с основателем ФБК*, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров также отмечал, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по этой теме.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210121/potok-1593961557.html
https://ria.ru/20210121/sanktsii-1594031161.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594157199_1020:650:2884:2048_1920x0_80_0_0_9b023901a2b046f6f8e7649484bd9223.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент, северный поток — 2, германия, в мире

Берлин ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"

14:13 22.01.2021 (обновлено: 15:52 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Правительство ФРГ приняло к сведению резолюцию Европарламента с призывом остановить строительство "Северного потока — 2" из-за ареста Алексея Навального, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.
Он напомнил, что накануне Ангела Меркель в очередной раз раскритиковала "неуместные" американские санкции против проекта. Как заявила канцлер на пресс-конференции, ее позиция по "Северному потоку — 2" не изменилась. При этом она выразила готовность вести переговоры с новой администрацией США по теме трубопровода.
"Федеральный канцлер Ангела Меркель вчера высказалась по этой теме, мне к этому нечего добавить, — отметил Зайберт на брифинге.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Вашингтон неоднократно накладывал ограничения на проект.
В то же время в четверг ЕП принял резолюцию, в которой призвал Европейский союз "незамедлительно препятствовать завершению "Северного потока — 2", а также "чувствительно усилить" санкции против России из-за задержания и ареста Навального.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 10:31
Эксперт оценил способность Европарламента остановить "Северный поток — 2"

Задержание Навального

Основатель Фонда борьбы с коррупцией* с августа находился на лечении и реабилитации в Германии после предполагаемого отравления. В воскресенье, 17 января, Навальный вернулся в Россию, по прилете в московский аэропорт Шереметьево его задержали.
На следующий день Химкинский городской суд во время выездного заседания в отделе полиции арестовал создателя ФБК* на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный, будучи условно осужденным, многократно нарушил испытательный срок, а 29 декабря его объявили в розыск в России.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая преследование политически мотивированным.
В четверг ЕП принял резолюцию, в которой призвал Европейский союз "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" санкции против России из-за задержания и ареста Навального.
Российский МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с основателем ФБК*, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров также отмечал, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по этой теме.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 16:23
В МИД прокомментировали новые санкции США против "Северного потока — 2"
 
ЕвропарламентСеверный поток — 2ГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния