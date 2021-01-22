https://ria.ru/20210122/potok-1594156012.html

Берлин ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"

Берлин ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"

Правительство ФРГ приняло к сведению резолюцию Европарламента с призывом остановить строительство "Северного потока — 2" из-за ареста Алексея Навального, заявил РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:13

2021-01-22T14:13

2021-01-22T15:52

европарламент

северный поток — 2

германия

в мире

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БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Правительство ФРГ приняло к сведению резолюцию Европарламента с призывом остановить строительство "Северного потока — 2" из-за ареста Алексея Навального, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.Он напомнил, что накануне Ангела Меркель в очередной раз раскритиковала "неуместные" американские санкции против проекта. Как заявила канцлер на пресс-конференции, ее позиция по "Северному потоку — 2" не изменилась. При этом она выразила готовность вести переговоры с новой администрацией США по теме трубопровода."Федеральный канцлер Ангела Меркель вчера высказалась по этой теме, мне к этому нечего добавить, — отметил Зайберт на брифинге."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Вашингтон неоднократно накладывал ограничения на проект.В то же время в четверг ЕП принял резолюцию, в которой призвал Европейский союз "незамедлительно препятствовать завершению "Северного потока — 2", а также "чувствительно усилить" санкции против России из-за задержания и ареста Навального.Задержание НавальногоОснователь Фонда борьбы с коррупцией* с августа находился на лечении и реабилитации в Германии после предполагаемого отравления. В воскресенье, 17 января, Навальный вернулся в Россию, по прилете в московский аэропорт Шереметьево его задержали.На следующий день Химкинский городской суд во время выездного заседания в отделе полиции арестовал создателя ФБК* на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный, будучи условно осужденным, многократно нарушил испытательный срок, а 29 декабря его объявили в розыск в России.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая преследование политически мотивированным.В четверг ЕП принял резолюцию, в которой призвал Европейский союз "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" санкции против России из-за задержания и ареста Навального.Российский МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с основателем ФБК*, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров также отмечал, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по этой теме.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210121/potok-1593961557.html

https://ria.ru/20210121/sanktsii-1594031161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, северный поток — 2, германия, в мире