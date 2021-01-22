Берлин ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
14:13 22.01.2021 (обновлено: 15:52 22.01.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Правительство ФРГ приняло к сведению резолюцию Европарламента с призывом остановить строительство "Северного потока — 2" из-за ареста Алексея Навального, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.
Он напомнил, что накануне Ангела Меркель в очередной раз раскритиковала "неуместные" американские санкции против проекта. Как заявила канцлер на пресс-конференции, ее позиция по "Северному потоку — 2" не изменилась. При этом она выразила готовность вести переговоры с новой администрацией США по теме трубопровода.
"Федеральный канцлер Ангела Меркель вчера высказалась по этой теме, мне к этому нечего добавить, — отметил Зайберт на брифинге.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Вашингтон неоднократно накладывал ограничения на проект.
В то же время в четверг ЕП принял резолюцию, в которой призвал Европейский союз "незамедлительно препятствовать завершению "Северного потока — 2", а также "чувствительно усилить" санкции против России из-за задержания и ареста Навального.
Задержание Навального
Основатель Фонда борьбы с коррупцией* с августа находился на лечении и реабилитации в Германии после предполагаемого отравления. В воскресенье, 17 января, Навальный вернулся в Россию, по прилете в московский аэропорт Шереметьево его задержали.
На следующий день Химкинский городской суд во время выездного заседания в отделе полиции арестовал создателя ФБК* на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный, будучи условно осужденным, многократно нарушил испытательный срок, а 29 декабря его объявили в розыск в России.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая преследование политически мотивированным.
В четверг ЕП принял резолюцию, в которой призвал Европейский союз "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" санкции против России из-за задержания и ареста Навального.
Российский МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с основателем ФБК*, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров также отмечал, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по этой теме.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.