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Forbes рассказал о российском оружии, гарантирующем уничтожение США
Forbes рассказал о российском оружии, гарантирующем уничтожение США
Подводный беспилотник "Посейдон" станет "страховым полисом" на случай, если США смогут сбить российские баллистические ракеты. Об этом пишет Forbes. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T19:20
2021-01-22T19:20
2021-01-22T19:22
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атлантический океан
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подводный беспилотник "Посейдон" станет "страховым полисом" на случай, если США смогут сбить российские баллистические ракеты. Об этом пишет Forbes.Автор отметил, что "Посейдон" способен подвергнуть интенсивному облучению американские прибрежные города и военные базы на поздней стадии ядерной войны. Для транспортировки этого оружия "судного дня" Россия достраивает четыре атомные подводные лодки. Идея состоит в том, чтобы запустить "Посейдоны" из безопасных российских прибрежных вод после того, как ядерные удары уничтожат США и Россию. В этом случае подводные беспилотные аппараты пересекут Атлантический океан и через несколько дней взорвутся у берегов Америки. Эксперт по ядерному оружию Кингстон Рейф уверен, что "Посейдон" — это ответ на инвестиции Соединенных Штатов в противоракетные системы, способные перехватить баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Однако он считает, что на практике ПРО работает не слишком хорошо. Тем не менее, Россия хочет избежать любых рисков. "Посейдоны" станут подводным "страховым полисом" на тот случай, если США удастся перехватить баллистические ракеты."Их инвестиции в эти системы свидетельствуют о реальной озабоченности по поводу обороны", — заключил Рейф.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, атлантический океан, forbes, сша
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Подводный беспилотник "Посейдон" станет "страховым полисом" на случай, если США
смогут сбить российские баллистические ракеты. Об этом пишет Forbes
.
"Россия серьезно настроена на то, чтобы принять на вооружение этот подводный беспилотник (его длина составляет 25 метров) с ядерной энергетической установкой", — говорится в статье.
Автор отметил, что "Посейдон" способен подвергнуть интенсивному облучению американские прибрежные города и военные базы на поздней стадии ядерной войны. Для транспортировки этого оружия "судного дня" Россия достраивает четыре атомные подводные лодки.
Идея состоит в том, чтобы запустить "Посейдоны" из безопасных российских прибрежных вод после того, как ядерные удары уничтожат США и Россию. В этом случае подводные беспилотные аппараты пересекут Атлантический океан
и через несколько дней взорвутся у берегов Америки.
Эксперт по ядерному оружию Кингстон Рейф уверен, что "Посейдон" — это ответ на инвестиции Соединенных Штатов в противоракетные системы, способные перехватить баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Однако он считает, что на практике ПРО работает не слишком хорошо. Тем не менее, Россия хочет избежать любых рисков. "Посейдоны" станут подводным "страховым полисом" на тот случай, если США удастся перехватить баллистические ракеты.
"Их инвестиции в эти системы свидетельствуют о реальной озабоченности по поводу обороны", — заключил Рейф.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>