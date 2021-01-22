Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210122/poety-1594133779.html
Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове
Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове
Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли - его застрелил снайпер по приказу Николая I. Что правда, а что миф рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
2021-01-22T12:38
2021-01-22T17:03
не верю!
подкаст
а. с. пушкин
российская империя
восстание декабристов (1825 год)
михаил лермонтов
екатерина ii
виктор ерофеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594138623_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_8c6f315c0f94f9c90c576a8754979404.jpg
Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове
Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли - его застрелил снайпер по приказу Николая I. Что правда, а что миф рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
audio/mpeg
Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове
Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли - его застрелил снайпер по приказу Николая I. Что правда, а что миф рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
audio/mpeg
Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста “Заговор классиков” - Виктором Ерофеевым. О роли Николая I в русской литературе мы рассказывали в эпизоде “Бог и дьявол золотого века литературы”, а о том как Пушкин вызвал гнев царя, попал в ссылку и что привело его к судьбоносной дуэли - в эпизоде “Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя”.1:06 Пушкин был чернокожим: миф, известный еще со школьных времен. На чем основана эта легенда, и что о внешности поэта говорили современники?2:52 Дантес пришел на дуэль с кирасой под одеждой, а от смерти его спасла пуговица. Был ли у Пушкина настолько весомый повод для ревности, чтобы стреляться? Какую клятву, данную царю, он нарушил?6:20 Пушкин - отличник в лицее, а первые же стихи были гениальными. Или нет?7:33 Революционер, дерзивший царю в лицо, не успел к декабристам на Сенатскую площадь из-за суеверия. Насколько правдивы эти утверждения о Пушкине?11:44 Лермонтов был учеником Пушкина. “Руслан и Людмила” - фривольный бурлеск. 14:05 “Собаке - собачья смерть”. Лермонтова застрелил снайпер по приказу царя? Княжна Мери из “Героя нашего времени” - это дочь Николая I? Как царская семья относилась к Лермонтову. 19:44 “Прощай немытая Россия” написал не Лермонтов? Как с годами менялось стихотворение, и что считают историки и литературоведы.22:15 Литература против царя. Наши поэты и писатели всегда были против самовластия? С кем Николай I хотел расправиться, а кому покровительствовал? 25:45 Миф о том, как Фонвизин читал Екатерине II пьесу о свингерах. Или не миф…Есенина убили, а завещание подделали. Маяковский враждовал с ним и страшно ненавидел. Анна Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену. Мистические 37 лет, по достижению которых поэты расстаются с жизнью. Что из этого правда, а что миф? Слушайте второй эпизод “Не верю”, посвященный поэтам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594138623_83:0:559:357_1920x0_80_0_0_6be586eb37cba2241d389c5faedd8bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст, а. с. пушкин, российская империя, восстание декабристов (1825 год), михаил лермонтов, екатерина ii, виктор ерофеев, федор достоевский, иван тургенев, николай гоголь, николай i, литература, искусство, история, общество

Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове

12:38 22.01.2021 (обновлено: 17:03 22.01.2021)
 
Не верю!
Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове
Вчера, 12:38
Читать ria.ru в
Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли - его застрелил снайпер по приказу Николая I. Что правда, а что миф рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста “Заговор классиков” - Виктором Ерофеевым. О роли Николая I в русской литературе мы рассказывали в эпизоде “Бог и дьявол золотого века литературы”, а о том как Пушкин вызвал гнев царя, попал в ссылку и что привело его к судьбоносной дуэли - в эпизоде “Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя”.
1:06 Пушкин был чернокожим: миф, известный еще со школьных времен. На чем основана эта легенда, и что о внешности поэта говорили современники?
2:52 Дантес пришел на дуэль с кирасой под одеждой, а от смерти его спасла пуговица. Был ли у Пушкина настолько весомый повод для ревности, чтобы стреляться? Какую клятву, данную царю, он нарушил?
6:20 Пушкин - отличник в лицее, а первые же стихи были гениальными. Или нет?
7:33 Революционер, дерзивший царю в лицо, не успел к декабристам на Сенатскую площадь из-за суеверия. Насколько правдивы эти утверждения о Пушкине?
11:44 Лермонтов был учеником Пушкина. “Руслан и Людмила” - фривольный бурлеск.
14:05 “Собаке - собачья смерть”. Лермонтова застрелил снайпер по приказу царя? Княжна Мери из “Героя нашего времени” - это дочь Николая I? Как царская семья относилась к Лермонтову.
19:44 “Прощай немытая Россия” написал не Лермонтов? Как с годами менялось стихотворение, и что считают историки и литературоведы.
22:15 Литература против царя. Наши поэты и писатели всегда были против самовластия? С кем Николай I хотел расправиться, а кому покровительствовал?
25:45 Миф о том, как Фонвизин читал Екатерине II пьесу о свингерах. Или не миф…
Есенина убили, а завещание подделали. Маяковский враждовал с ним и страшно ненавидел. Анна Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену. Мистические 37 лет, по достижению которых поэты расстаются с жизнью. Что из этого правда, а что миф? Слушайте второй эпизод “Не верю”, посвященный поэтам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Монтаж Светланы Виноградовой
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не верю!ПодкастА. С. ПушкинРоссийская империяВосстание декабристов (1825 год)Михаил ЛермонтовЕкатерина IIВиктор ЕрофеевФедор ДостоевскийИван ТургеневНиколай ГогольНиколай IлитератураИскусствоисторияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния