https://ria.ru/20210122/poety-1594133779.html
Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове
Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове
Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли - его застрелил снайпер по приказу Николая I. Что правда, а что миф рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
2021-01-22T12:38
2021-01-22T12:38
2021-01-22T17:03
не верю!
подкаст
а. с. пушкин
российская империя
восстание декабристов (1825 год)
михаил лермонтов
екатерина ii
виктор ерофеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594138623_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_8c6f315c0f94f9c90c576a8754979404.jpg
Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове
Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли - его застрелил снайпер по приказу Николая I. Что правда, а что миф рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
audio/mpeg
Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове
Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли - его застрелил снайпер по приказу Николая I. Что правда, а что миф рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
audio/mpeg
Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста “Заговор классиков” - Виктором Ерофеевым. О роли Николая I в русской литературе мы рассказывали в эпизоде “Бог и дьявол золотого века литературы”, а о том как Пушкин вызвал гнев царя, попал в ссылку и что привело его к судьбоносной дуэли - в эпизоде “Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя”.1:06 Пушкин был чернокожим: миф, известный еще со школьных времен. На чем основана эта легенда, и что о внешности поэта говорили современники?2:52 Дантес пришел на дуэль с кирасой под одеждой, а от смерти его спасла пуговица. Был ли у Пушкина настолько весомый повод для ревности, чтобы стреляться? Какую клятву, данную царю, он нарушил?6:20 Пушкин - отличник в лицее, а первые же стихи были гениальными. Или нет?7:33 Революционер, дерзивший царю в лицо, не успел к декабристам на Сенатскую площадь из-за суеверия. Насколько правдивы эти утверждения о Пушкине?11:44 Лермонтов был учеником Пушкина. “Руслан и Людмила” - фривольный бурлеск. 14:05 “Собаке - собачья смерть”. Лермонтова застрелил снайпер по приказу царя? Княжна Мери из “Героя нашего времени” - это дочь Николая I? Как царская семья относилась к Лермонтову. 19:44 “Прощай немытая Россия” написал не Лермонтов? Как с годами менялось стихотворение, и что считают историки и литературоведы.22:15 Литература против царя. Наши поэты и писатели всегда были против самовластия? С кем Николай I хотел расправиться, а кому покровительствовал? 25:45 Миф о том, как Фонвизин читал Екатерине II пьесу о свингерах. Или не миф…Есенина убили, а завещание подделали. Маяковский враждовал с ним и страшно ненавидел. Анна Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену. Мистические 37 лет, по достижению которых поэты расстаются с жизнью. Что из этого правда, а что миф? Слушайте второй эпизод “Не верю”, посвященный поэтам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
российская империя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594138623_83:0:559:357_1920x0_80_0_0_6be586eb37cba2241d389c5faedd8bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, а. с. пушкин, российская империя, восстание декабристов (1825 год), михаил лермонтов, екатерина ii, виктор ерофеев, федор достоевский, иван тургенев, николай гоголь, николай i, литература, искусство, история, общество
Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове
12:38 22.01.2021 (обновлено: 17:03 22.01.2021)
Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли - его застрелил снайпер по приказу Николая I. Что правда, а что миф рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста “Заговор классиков” - Виктором Ерофеевым. О роли Николая I в русской литературе мы рассказывали в эпизоде “Бог и дьявол золотого века литературы
”, а о том как Пушкин вызвал гнев царя, попал в ссылку и что привело его к судьбоносной дуэли - в эпизоде “Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя
”.
1:06 Пушкин был чернокожим: миф, известный еще со школьных времен. На чем основана эта легенда, и что о внешности поэта говорили современники?
2:52 Дантес пришел на дуэль с кирасой под одеждой, а от смерти его спасла пуговица. Был ли у Пушкина настолько весомый повод для ревности, чтобы стреляться? Какую клятву, данную царю, он нарушил?
6:20 Пушкин - отличник в лицее, а первые же стихи были гениальными. Или нет?
7:33 Революционер, дерзивший царю в лицо, не успел к декабристам на Сенатскую площадь из-за суеверия. Насколько правдивы эти утверждения о Пушкине?
11:44 Лермонтов был учеником Пушкина. “Руслан и Людмила” - фривольный бурлеск.
14:05 “Собаке - собачья смерть”. Лермонтова застрелил снайпер по приказу царя? Княжна Мери из “Героя нашего времени” - это дочь Николая I? Как царская семья относилась к Лермонтову.
19:44 “Прощай немытая Россия” написал не Лермонтов? Как с годами менялось стихотворение, и что считают историки и литературоведы.
22:15 Литература против царя. Наши поэты и писатели всегда были против самовластия? С кем Николай I хотел расправиться, а кому покровительствовал?
25:45 Миф о том, как Фонвизин читал Екатерине II пьесу о свингерах. Или не миф…
Есенина убили, а завещание подделали. Маяковский враждовал с ним и страшно ненавидел. Анна Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену. Мистические 37 лет, по достижению которых поэты расстаются с жизнью. Что из этого правда, а что миф? Слушайте второй эпизод “Не верю”, посвященный поэтам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж Светланы Виноградовой
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос
и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru