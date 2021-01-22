https://ria.ru/20210122/poety-1594133779.html

Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове

Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове

Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли - его застрелил снайпер по приказу Николая I. Что правда, а что миф рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.

2021-01-22T12:38

2021-01-22T12:38

2021-01-22T17:03

не верю!

подкаст

а. с. пушкин

российская империя

восстание декабристов (1825 год)

михаил лермонтов

екатерина ii

виктор ерофеев

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Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли - его застрелил снайпер по приказу Николая I. Что правда, а что миф рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев. audio/mpeg

Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли - его застрелил снайпер по приказу Николая I. Что правда, а что миф рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев. audio/mpeg

Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста “Заговор классиков” - Виктором Ерофеевым. О роли Николая I в русской литературе мы рассказывали в эпизоде “Бог и дьявол золотого века литературы”, а о том как Пушкин вызвал гнев царя, попал в ссылку и что привело его к судьбоносной дуэли - в эпизоде “Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя”.1:06 Пушкин был чернокожим: миф, известный еще со школьных времен. На чем основана эта легенда, и что о внешности поэта говорили современники?2:52 Дантес пришел на дуэль с кирасой под одеждой, а от смерти его спасла пуговица. Был ли у Пушкина настолько весомый повод для ревности, чтобы стреляться? Какую клятву, данную царю, он нарушил?6:20 Пушкин - отличник в лицее, а первые же стихи были гениальными. Или нет?7:33 Революционер, дерзивший царю в лицо, не успел к декабристам на Сенатскую площадь из-за суеверия. Насколько правдивы эти утверждения о Пушкине?11:44 Лермонтов был учеником Пушкина. “Руслан и Людмила” - фривольный бурлеск. 14:05 “Собаке - собачья смерть”. Лермонтова застрелил снайпер по приказу царя? Княжна Мери из “Героя нашего времени” - это дочь Николая I? Как царская семья относилась к Лермонтову. 19:44 “Прощай немытая Россия” написал не Лермонтов? Как с годами менялось стихотворение, и что считают историки и литературоведы.22:15 Литература против царя. Наши поэты и писатели всегда были против самовластия? С кем Николай I хотел расправиться, а кому покровительствовал? 25:45 Миф о том, как Фонвизин читал Екатерине II пьесу о свингерах. Или не миф…Есенина убили, а завещание подделали. Маяковский враждовал с ним и страшно ненавидел. Анна Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену. Мистические 37 лет, по достижению которых поэты расстаются с жизнью. Что из этого правда, а что миф? Слушайте второй эпизод “Не верю”, посвященный поэтам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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аудио, подкаст, а. с. пушкин, российская империя, восстание декабристов (1825 год), михаил лермонтов, екатерина ii, виктор ерофеев, федор достоевский, иван тургенев, николай гоголь, николай i, литература, искусство, история, общество