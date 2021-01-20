https://ria.ru/20210120/tsar-1593765472.html

"Заговор классиков". Николай I - Бог и дьявол золотого века литературы

"Заговор классиков". Николай I - Бог и дьявол золотого века литературы

О его роли в русской культуре никогда не договорятся. Он признавал талант Гоголя, но ненавидел Лермонтова. Пушкина вызволил из ссылки, но повесил Рылеева. Объявил Чаадаева сумасшедшим, но любил недалекого драматурга Кукольника. Отправил на эшафот Достоевского, но заменил казнь на сибирскую каторгу. Лев Толстой отзывался о нем беспощадно.

2021-01-20T14:00

2021-01-20T14:00

2021-01-20T14:00

подкаст "заговор классиков"

культура

пётр чаадаев

подкаст

российская империя

лев толстой (писатель)

михаил лермонтов

виктор ерофеев

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"Заговор классиков". Николай I - Бог и дьявол золотого века литературы О его роли в русской культуре никогда не договорятся. Он признавал талант Гоголя, но ненавидел Лермонтова. Пушкина вызволил из ссылки, но повесил Рылеева. Объявил Чаадаева сумасшедшим, но любил недалекого драматурга Кукольника. Отправил на эшафот Достоевского, но заменил казнь на сибирскую каторгу. Лев толстой отзывался о нем беспощадно. audio/mpeg

"Заговор классиков". Николай I - Бог и дьявол золотого века литературы О его роли в русской культуре никогда не договорятся. Он признавал талант Гоголя, но ненавидел Лермонтова. Пушкина вызволил из ссылки, но повесил Рылеева. Объявил Чаадаева сумасшедшим, но любил недалекого драматурга Кукольника. Отправил на эшафот Достоевского, но заменил казнь на сибирскую каторгу. Лев толстой отзывался о нем беспощадно. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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