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"Заговор классиков". Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя

"Заговор классиков". Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя

Был ли Пушкин счастливым человеком? Ядовитые эпиграммы гения. Гнев царя. Южная ссылка. Дерзкий ловелас с атеистическими наклонностями. Отправлен на поселение в псковскую глушь. Декабрист в душе. Великий поэт всея Руси, который стал пожизненно невыездным. Бенкендорф и Наталья Гончарова – проблемы с двух сторон. Неизбежная дуэль с посланцем судьбы.

2020-12-30T14:00

2020-12-30T14:00

2020-12-30T14:00

виктор ерофеев

подкаст "заговор классиков"

александр бенкендорф

подкаст

а. с. пушкин

литература

история

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"Заговор классиков". Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя Был ли Пушкин счастливым человеком? Ядовитые эпиграммы гения. Гнев царя. Южная ссылка. Дерзкий ловелас с атеистическими наклонностями. Отправлен на поселение в псковскую глушь. Декабрист в душе. Великий поэт всея Руси, который стал пожизненно невыездным. Бенкендорф и Наталья Гончарова – проблемы с двух сторон. Неизбежная дуэль с посланцем судьбы. audio/mpeg

"Заговор классиков". Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя Был ли Пушкин счастливым человеком? Ядовитые эпиграммы гения. Гнев царя. Южная ссылка. Дерзкий ловелас с атеистическими наклонностями. Отправлен на поселение в псковскую глушь. Декабрист в душе. Великий поэт всея Руси, который стал пожизненно невыездным. Бенкендорф и Наталья Гончарова – проблемы с двух сторон. Неизбежная дуэль с посланцем судьбы. audio/mpeg

В свое время Александр Сергеевич чуть ли не в одиночку создал новый литературный язык и заставил говорить на нем всю страну. "Почему Пушкин - наше все?" - слушайте в эпизоде подкаста "Как это по-русски". В другом эпизоде мы рассказывали, почему Пушкину можно, а вам нельзя использовать банальные рифмы, а, главное - какие рифмы вообще существуют.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, виктор ерофеев, александр бенкендорф, подкаст, а. с. пушкин, литература, история