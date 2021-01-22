https://ria.ru/20210122/peskov-1594139825.html

Песков прокомментировал заявление Байдена о расследовании против России

Песков прокомментировал заявление Байдена о расследовании против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении президента США Джо Байдена про расследование против РФ, заявил, что такое было и раньше, но РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:42

2021-01-22T12:42

2021-01-22T12:42

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении президента США Джо Байдена про расследование против РФ, заявил, что такое было и раньше, но ничего не подтверждалось."Мы не можем комментировать поручения президента США, если он нуждается в какой-то дополнительной информации, наверное, пресс-служба должна будет ее предоставить. Мы с вами помним, что многочисленные расследования относительно российского вмешательства были проведены, были потрачены достаточно немалые средства американских налогоплательщиков на это, в результате мы слышали официальные вердикты об отсутствии такого вмешательства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о поручении Байдена спецслужбам собрать данные о якобы отравлении Алексея Навального, провести оценку вмешательства в выборы в США, масштабной хакерской атаки на различные ведомства, информации об атаках на американских военных в Афганистане.Он добавил, что относительно "сюжета по Афганистану" ранее уже звучали заявления представителей американских спецслужб "о том, что это не что иное, как фейк, и что спецслужбы не располагают такой информацией и не могут ее подтвердить"."Это то, что мы слышали ранее, это были официальные заявления", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20210122/taliby-1594134610.html

https://ria.ru/20210122/ssha-1594100374.html

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алексей навальный, джо байден, дмитрий песков, афганистан, сша, в мире