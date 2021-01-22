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Пермская полиция предупредила об ответственности за незаконные акции
Пермская полиция предупредила об ответственности за незаконные акции
Пермская полиция в связи с призывами в соцсетях предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях в 23 января. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:28
2021-01-22T16:28
россия
алексей навальный
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 22 янв - РИА Новости. Пермская полиция в связи с призывами в соцсетях предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях в 23 января."В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - говорится в сообщении ведомства.МВД подчеркивает, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Уточняется, что правоохранительные органы предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка в городе, а граждан правоохранители просят "не поддаваться на провокации".Аналогичные предупреждения опубликованы региональным министерством территориальной безопасности и краевой прокуратурой.Ранее в социальных сетях появилась информация о шествии 23 января 2021 года в Перми поддержку Алексея Навального. При этом, как уточнили РИА Новости в городской администрации, в мэрию никаких уведомлений о проведении публичного мероприятия не поступало. Собеседница агентства подчеркнула, что, "согласно действующему указу губернатора Пермского края, публичные массовые мероприятия в период распространения коронавирусной инфекции запрещены".
https://ria.ru/20210122/mironov-1594169813.html
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россия, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), пермь, пермский край

Пермская полиция предупредила об ответственности за незаконные акции

16:28 22.01.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии
Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ПЕРМЬ, 22 янв - РИА Новости. Пермская полиция в связи с призывами в соцсетях предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях в 23 января.
"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - говорится в сообщении ведомства.
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МВД подчеркивает, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Уточняется, что правоохранительные органы предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка в городе, а граждан правоохранители просят "не поддаваться на провокации".
Аналогичные предупреждения опубликованы региональным министерством территориальной безопасности и краевой прокуратурой.
Ранее в социальных сетях появилась информация о шествии 23 января 2021 года в Перми поддержку Алексея Навального. При этом, как уточнили РИА Новости в городской администрации, в мэрию никаких уведомлений о проведении публичного мероприятия не поступало. Собеседница агентства подчеркнула, что, "согласно действующему указу губернатора Пермского края, публичные массовые мероприятия в период распространения коронавирусной инфекции запрещены".
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