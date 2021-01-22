https://ria.ru/20210122/perm-1594183172.html
Пермская полиция предупредила об ответственности за незаконные акции
Пермская полиция предупредила об ответственности за незаконные акции
Пермская полиция в связи с призывами в соцсетях предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях в 23 января. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:28
2021-01-22T16:28
2021-01-22T16:28
россия
алексей навальный
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
пермь
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150133/98/1501339873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ee2adc388ec3c7a4607aa3568fa0d66.jpg
ПЕРМЬ, 22 янв - РИА Новости. Пермская полиция в связи с призывами в соцсетях предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях в 23 января."В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - говорится в сообщении ведомства.МВД подчеркивает, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Уточняется, что правоохранительные органы предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка в городе, а граждан правоохранители просят "не поддаваться на провокации".Аналогичные предупреждения опубликованы региональным министерством территориальной безопасности и краевой прокуратурой.Ранее в социальных сетях появилась информация о шествии 23 января 2021 года в Перми поддержку Алексея Навального. При этом, как уточнили РИА Новости в городской администрации, в мэрию никаких уведомлений о проведении публичного мероприятия не поступало. Собеседница агентства подчеркнула, что, "согласно действующему указу губернатора Пермского края, публичные массовые мероприятия в период распространения коронавирусной инфекции запрещены".
https://ria.ru/20210122/mironov-1594169813.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/yarmysh-1594159676.html
россия
пермь
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150133/98/1501339873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9236d25f0cb1575e6b29a95279965a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), пермь, пермский край
ПЕРМЬ, 22 янв - РИА Новости. Пермская полиция в связи с призывами в соцсетях предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях в 23 января.
"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - говорится в сообщении ведомства.
МВД подчеркивает, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Уточняется, что правоохранительные органы предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка в городе, а граждан правоохранители просят "не поддаваться на провокации".
Аналогичные предупреждения опубликованы региональным министерством территориальной безопасности и краевой прокуратурой.
Ранее в социальных сетях появилась информация о шествии 23 января 2021 года в Перми
поддержку Алексея Навального
. При этом, как уточнили РИА Новости в городской администрации, в мэрию никаких уведомлений о проведении публичного мероприятия не поступало. Собеседница агентства подчеркнула, что, "согласно действующему указу губернатора Пермского края
, публичные массовые мероприятия в период распространения коронавирусной инфекции запрещены".