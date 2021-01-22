https://ria.ru/20210122/partii-1594146109.html

Партии СР, "За правду" и "Патриоты России" объединятся на базе эсеров

Партии СР, "За правду" и "Патриоты России" объединятся на базе эсеров

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" приняли решение объединяться на базе эсеров, рассказала зампред "Патриотов России" Надежда... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:16

2021-01-22T13:16

2021-01-22T13:16

надежда корнеева

сергей миронов

справедливая россия

патриоты россии

политика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" приняли решение объединяться на базе эсеров, рассказала зампред "Патриотов России" Надежда Корнеева.Ранее "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения друг с другом. Также до этого лидер СР Сергей Миронов сообщил, что после официального объединения партии "Патриоты России" и "За правду" юридически перестанут существовать."Будет новая объединенная партия на базе "Справедливой России". Такой путь выбрали все три объединяющиеся структуры. Это юридически более быстрая процедура. Видимо, этим руководствовались. Потому что юридические процедуры достаточно сложные будут. Здесь можно просто несколько оперативнее решить вопросы", - сообщила РИА Новости Корнеева.

https://ria.ru/20210120/partii-1593820299.html

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надежда корнеева, сергей миронов, справедливая россия, патриоты россии, политика