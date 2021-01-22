https://ria.ru/20210122/nigeriya-1594205844.html

Комитет по православию в США осудил расправу над священником из Нигерии

Комитет по православию в США осудил расправу над священником из Нигерии

Комитет по защите православия в США осудил жестокое убийство католического священника из Нигерии отца Джона Гбакаана Яджи, власти страны должны немедленно... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T18:23

2021-01-22T18:23

2021-01-22T18:23

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Комитет по защите православия в США осудил жестокое убийство католического священника из Нигерии отца Джона Гбакаана Яджи, власти страны должны немедленно привлечь к ответственности участников расправы, говорится в заявлении комитета."Православный комитет по связям с общественностью (OPAC) осуждает убийство преподобного отца Джона Гбакаана Яджи, католического священника епархии Минны, который был похищен и убит бандитами по пути домой на церковное собрание в Ламбате, штат Нигер. Отец Джон был похищен вместе со своим младшим братом, местонахождение которого остается неизвестным. Его тело обнаружили в воскресенье", - говорится в заявлении ОРАС, поступившем в РИА Новости. Судя по многочисленным ранам на теле, священника зарубили мачете. Предположительно, похитители требовали за него крупный выкуп. Сооснователь православного Комитета по связям с общественностью (Orthodox Public Affairs Committee, США) Эндрю Вениопулос заявил о том, что OPAC призывает власти Нигерии привлечь к ответственности тех, кто совершил это ужасное преступление. "Гонения и убийства христиан в Африке и во всем мире должны быть немедленно прекращены. OPAC будет продолжать следить за преследованиями христиан в Нигерии и выявлять их, где бы и когда бы они ни происходили", - говорится в заявлении. Комитет OPAC был создан в конце 2020 года. Среди учредителей организации - проживающие в США американцы греческого происхождения. Председателем комитета был избран Джордж Дзидзикос, бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа. В Нигерии действует радикальная террористическая группировка "Западноафриканская провинция исламского государства" (ISWAP, бывшая "Боко Харам", террористическая организация, запрещена в РФ). Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигерия, Камерун и Чад. В результате нападения боевиков в канун Рождества на деревню на северо-востоке Нигерии, по меньшей мере, семь человек погибли.

https://ria.ru/20201223/khristiane-1590526859.html

https://ria.ru/20201222/goneniya-1590442289.html

https://ria.ru/20201222/afrika-1590447394.html

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новости - религия и мировоззрение, сша, нигерия