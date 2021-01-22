https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594152280.html

Суд арестовал пресс-секретаря Навального за призывы к незаконной акции

Суд арестовал пресс-секретаря Навального за призывы к незаконной акции

Савеловский суд Москвы в пятницу на девять суток арестовал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за призыв участвовать в несанкционированной акции 23... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:49

2021-01-22T13:49

2021-01-22T13:49

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в пятницу на девять суток арестовал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за призыв участвовать в несанкционированной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.Суд признал ее виновной по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий"). Максимум ей грозили десять суток ареста или штраф.Ее задержали накануне, по тому же поводу задержана юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в России иностранным агентом) Любовь Соболь. Заседание суда по ее административному делу пока не состоялось.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594141072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, происшествия