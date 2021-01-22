https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594141072.html

Песков назвал фильм о "дворце" Путина "качественной клюквой"

Песков назвал фильм о "дворце" Путина "качественной клюквой"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал последнее "расследование" Алексея Навального о "дворце" главы государства Владимира Путина в Геленджике... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:47

2021-01-22T12:47

2021-01-22T14:46

госпитализация алексея навального

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал последнее "расследование" Алексея Навального о "дворце" главы государства Владимира Путина в Геленджике враньем и хорошей, качественной "клюквой"."Здесь не нужны никакие разъяснения. Наверное, вы помните, что буквально несколько дней назад, когда появился этот материал, мы сказали, что это не соответствуют действительности, и что какие-то вот эти вот инсинуации относительно того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, они не соответствуют действительности. Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения", - сказал он журналистам.Ранее Песков называл материал Навального голословными утверждениями, чушью и компиляцией."Вся компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале - да, такая хорошая, качественная "клюква", которая вызывает большое количество просмотров", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/navalnyy-1594017330.html

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госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, политика