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Песков назвал фильм о "дворце" Путина "качественной клюквой"
Песков назвал фильм о "дворце" Путина "качественной клюквой"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал последнее "расследование" Алексея Навального о "дворце" главы государства Владимира Путина в Геленджике... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:47
2021-01-22T12:47
2021-01-22T14:46
госпитализация алексея навального
алексей навальный
дмитрий песков
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политика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал последнее "расследование" Алексея Навального о "дворце" главы государства Владимира Путина в Геленджике враньем и хорошей, качественной "клюквой"."Здесь не нужны никакие разъяснения. Наверное, вы помните, что буквально несколько дней назад, когда появился этот материал, мы сказали, что это не соответствуют действительности, и что какие-то вот эти вот инсинуации относительно того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, они не соответствуют действительности. Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения", - сказал он журналистам.Ранее Песков называл материал Навального голословными утверждениями, чушью и компиляцией."Вся компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале - да, такая хорошая, качественная "клюква", которая вызывает большое количество просмотров", - добавил он.
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
назвал последнее "расследование" Алексея Навального
о "дворце" главы государства Владимира Путина в Геленджике враньем и хорошей, качественной "клюквой".
"Здесь не нужны никакие разъяснения. Наверное, вы помните, что буквально несколько дней назад, когда появился этот материал, мы сказали, что это не соответствуют действительности, и что какие-то вот эти вот инсинуации относительно того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, они не соответствуют действительности. Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения", - сказал он журналистам.
Ранее Песков называл материал Навального голословными утверждениями, чушью и компиляцией.
"Вся компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале - да, такая хорошая, качественная "клюква", которая вызывает большое количество просмотров", - добавил он.