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НАТО призвала Россию прекратить признание Южной Осетии и Абхазии
НАТО призвала Россию прекратить признание Южной Осетии и Абхазии
НАТО продолжает призывать Россию прекратить признание Южной Осетии и Абхазии, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:00
2021-01-22T16:00
россия
саломе зурабишвили
европейский суд
гулрыпшский район
нато
москва
южная осетия
йенс столтенберг
грузия
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. НАТО продолжает призывать Россию прекратить признание Южной Осетии и Абхазии, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед переговорами в пятницу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили."Мы продолжаем призывать Россию прекратить признание регионов Абхазия и Южная Осетия", - сказал он. Столтенберг добавил, что также призывает Россию "соблюдать территориальную целостность Грузии и уважать международное право".Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили 22 января посещает штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а также участвует в заседании совместной комиссии НАТО-Грузия.Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более 2 тысяч человек с абхазской стороны. Около 200 пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результата не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии.
https://ria.ru/20210122/bibilov-1594148798.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210121/espch-1594077773.html
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россия, саломе зурабишвили, европейский суд, гулрыпшский район, нато, москва, южная осетия, йенс столтенберг, грузия, в мире

НАТО призвала Россию прекратить признание Южной Осетии и Абхазии

16:00 22.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. НАТО продолжает призывать Россию прекратить признание Южной Осетии и Абхазии, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед переговорами в пятницу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
"Мы продолжаем призывать Россию прекратить признание регионов Абхазия и Южная Осетия", - сказал он. Столтенберг добавил, что также призывает Россию "соблюдать территориальную целостность Грузии и уважать международное право".
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 13:33
Глава Южной Осетии раскритиковал решение ЕСПЧ по иску Грузии
Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили 22 января посещает штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а также участвует в заседании совместной комиссии НАТО-Грузия.
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более 2 тысяч человек с абхазской стороны. Около 200 пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результата не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 20:56Сказано в эфире
"Потакать не станет". Эксперт о решении ЕСПЧ по иску Грузии против России
 
РоссияСаломе ЗурабишвилиЕвропейский судГулрыпшский районНАТОМоскваЮжная ОсетияЙенс СтолтенбергГрузияВ мире
 
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