https://ria.ru/20210122/myanma-1594112245.html

Россия поставит Мьянме ЗРК "Панцирь-С1" и беспилотники "Орлан-10Е"

Россия поставит Мьянме ЗРК "Панцирь-С1" и беспилотники "Орлан-10Е"

Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", беспилотные летательные комплексы "Орлан-10Е", а также радиолокационные станции. РИА Новости, 22.01.2021

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сергей шойгу

мьянма

в мире

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НЕЙПЬИДО, 22 янв - РИА Новости. Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", беспилотные летательные комплексы "Орлан-10Е", а также радиолокационные станции.Подписание соответствующего документа состоялось в ходе официального визита министра обороны РФ в Мьянму. Документ был подписан в присутствии Сергея Шойгу и главнокомандующего вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна.От российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра обороны Александр Фомин.С 2001 года была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается. Россия поставила Мьянме 30 самолётов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, заключён контракт на поставку шести Су-30СМЭ, которая уже началась.Обслуживание и модернизации техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации так и бронетанковой техники.Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения ВС Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году подразделения армии республики приняли участие в СКШУ "Кавказ-2020".Кроме того, в 2018 году было заключено межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.Командование ВС Мьянмы проявляет интерес и к другим современным российским системам вооружения.

https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592827776.html

https://ria.ru/20190426/1553084312.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орлан-10 (бпла), миг-29, су-30, як-130, александр фомин, сергей шойгу, мьянма, в мире