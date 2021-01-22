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Россия поставит Мьянме ЗРК "Панцирь-С1" и беспилотники "Орлан-10Е"
Россия поставит Мьянме ЗРК "Панцирь-С1" и беспилотники "Орлан-10Е"
Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", беспилотные летательные комплексы "Орлан-10Е", а также радиолокационные станции. РИА Новости, 22.01.2021
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НЕЙПЬИДО, 22 янв - РИА Новости. Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", беспилотные летательные комплексы "Орлан-10Е", а также радиолокационные станции.Подписание соответствующего документа состоялось в ходе официального визита министра обороны РФ в Мьянму. Документ был подписан в присутствии Сергея Шойгу и главнокомандующего вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна.От российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра обороны Александр Фомин.С 2001 года была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается. Россия поставила Мьянме 30 самолётов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, заключён контракт на поставку шести Су-30СМЭ, которая уже началась.Обслуживание и модернизации техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации так и бронетанковой техники.Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения ВС Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году подразделения армии республики приняли участие в СКШУ "Кавказ-2020".Кроме того, в 2018 году было заключено межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.Командование ВС Мьянмы проявляет интерес и к другим современным российским системам вооружения.
https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592827776.html
https://ria.ru/20190426/1553084312.html
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орлан-10 (бпла), миг-29, су-30, як-130, александр фомин, сергей шойгу, мьянма, в мире

Россия поставит Мьянме ЗРК "Панцирь-С1" и беспилотники "Орлан-10Е"

10:00 22.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1" во время учений
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 во время учений - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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НЕЙПЬИДО, 22 янв - РИА Новости. Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", беспилотные летательные комплексы "Орлан-10Е", а также радиолокационные станции.
Подписание соответствующего документа состоялось в ходе официального визита министра обороны РФ в Мьянму. Документ был подписан в присутствии Сергея Шойгу и главнокомандующего вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна.
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От российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра обороны Александр Фомин.
С 2001 года была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается. Россия поставила Мьянме 30 самолётов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, заключён контракт на поставку шести Су-30СМЭ, которая уже началась.
Обслуживание и модернизации техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации так и бронетанковой техники.
Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения ВС Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году подразделения армии республики приняли участие в СКШУ "Кавказ-2020".
Кроме того, в 2018 году было заключено межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.
Командование ВС Мьянмы проявляет интерес и к другим современным российским системам вооружения.
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