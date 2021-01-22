https://ria.ru/20210122/moskva-1594149225.html
Московский омбудсмен призвала не вовлекать детей в незаконные митинги
Московский омбудсмен призвала не вовлекать детей в незаконные митинги
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что будет помогать детям, попавшим в трудную ситуацию из-за готовящегося в... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:35
2021-01-22T13:35
2021-01-22T13:35
ольга ярославская
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795692_0:20:3077:1751_1920x0_80_0_0_f355b75f4b2f1bdda11cd0ba4e1807af.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что будет помогать детям, попавшим в трудную ситуацию из-за готовящегося в столице несогласованного митинга, но подчеркнула, что нельзя вовлекать детей в политические игры."Детей нельзя вовлекать в политические игры, это запрещает закон. За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги есть наказание по федеральному закону. Хочу обратиться к родителям: говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор, а не движение зомбированной толпы. Я буду дежурить завтра для того, чтобы все дети, которые попали в трудную ситуацию, могли получить помощь", - сказала Ярославская.Также детский омбудсмен подчеркнула, что каждый взрослый, вовлекающий детей в противоправные действия, которые несут риск для здоровья и психики, должен понести наказание.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.В свою очередь министерство просвещения РФ разместило на странице "ВКонтакте" сообщение, в котором попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.
https://ria.ru/20210122/onf-1594147530.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/rosgvardiya-1594138872.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795692_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_276b5d461a99f3c8a7d1d0dfc7e24c9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, общество
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
сообщила РИА Новости, что будет помогать детям, попавшим в трудную ситуацию из-за готовящегося в столице несогласованного митинга, но подчеркнула, что нельзя вовлекать детей в политические игры.
"Детей нельзя вовлекать в политические игры, это запрещает закон. За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги есть наказание по федеральному закону. Хочу обратиться к родителям: говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор, а не движение зомбированной толпы. Я буду дежурить завтра для того, чтобы все дети, которые попали в трудную ситуацию, могли получить помощь", - сказала Ярославская.
Также детский омбудсмен подчеркнула, что каждый взрослый, вовлекающий детей в противоправные действия, которые несут риск для здоровья и психики, должен понести наказание.
Ранее в интернете сторонники Алексея Навального
распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура
РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.
В свою очередь министерство просвещения РФ разместило на странице "ВКонтакте" сообщение, в котором попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.