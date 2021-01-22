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Московский омбудсмен призвала не вовлекать детей в незаконные митинги
Московский омбудсмен призвала не вовлекать детей в незаконные митинги
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что будет помогать детям, попавшим в трудную ситуацию из-за готовящегося в... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:35
2021-01-22T13:35
ольга ярославская
алексей навальный
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общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что будет помогать детям, попавшим в трудную ситуацию из-за готовящегося в столице несогласованного митинга, но подчеркнула, что нельзя вовлекать детей в политические игры."Детей нельзя вовлекать в политические игры, это запрещает закон. За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги есть наказание по федеральному закону. Хочу обратиться к родителям: говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор, а не движение зомбированной толпы. Я буду дежурить завтра для того, чтобы все дети, которые попали в трудную ситуацию, могли получить помощь", - сказала Ярославская.Также детский омбудсмен подчеркнула, что каждый взрослый, вовлекающий детей в противоправные действия, которые несут риск для здоровья и психики, должен понести наказание.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.В свою очередь министерство просвещения РФ разместило на странице "ВКонтакте" сообщение, в котором попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.
https://ria.ru/20210122/onf-1594147530.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/rosgvardiya-1594138872.html
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ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, общество

Московский омбудсмен призвала не вовлекать детей в незаконные митинги

13:35 22.01.2021
 
© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что будет помогать детям, попавшим в трудную ситуацию из-за готовящегося в столице несогласованного митинга, но подчеркнула, что нельзя вовлекать детей в политические игры.
"Детей нельзя вовлекать в политические игры, это запрещает закон. За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги есть наказание по федеральному закону. Хочу обратиться к родителям: говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор, а не движение зомбированной толпы. Я буду дежурить завтра для того, чтобы все дети, которые попали в трудную ситуацию, могли получить помощь", - сказала Ярославская.
Учредительный съезд ОНФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 13:23
В ОНФ прокомментировали призывы на незаконные акции
Также детский омбудсмен подчеркнула, что каждый взрослый, вовлекающий детей в противоправные действия, которые несут риск для здоровья и психики, должен понести наказание.
Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.
В свою очередь министерство просвещения РФ разместило на странице "ВКонтакте" сообщение, в котором попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.
Сотрудники Росгвардии у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 12:37
МВД напомнило об ответственности за призывы к участию в акциях 23 января
 
Ольга ЯрославскаяАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФОбщество
 
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