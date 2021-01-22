https://ria.ru/20210122/moskva-1594149225.html

Московский омбудсмен призвала не вовлекать детей в незаконные митинги

Московский омбудсмен призвала не вовлекать детей в незаконные митинги

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что будет помогать детям, попавшим в трудную ситуацию из-за готовящегося в... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:35

2021-01-22T13:35

2021-01-22T13:35

ольга ярославская

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что будет помогать детям, попавшим в трудную ситуацию из-за готовящегося в столице несогласованного митинга, но подчеркнула, что нельзя вовлекать детей в политические игры."Детей нельзя вовлекать в политические игры, это запрещает закон. За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги есть наказание по федеральному закону. Хочу обратиться к родителям: говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор, а не движение зомбированной толпы. Я буду дежурить завтра для того, чтобы все дети, которые попали в трудную ситуацию, могли получить помощь", - сказала Ярославская.Также детский омбудсмен подчеркнула, что каждый взрослый, вовлекающий детей в противоправные действия, которые несут риск для здоровья и психики, должен понести наказание.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.В свою очередь министерство просвещения РФ разместило на странице "ВКонтакте" сообщение, в котором попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.

https://ria.ru/20210122/onf-1594147530.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/rosgvardiya-1594138872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, общество