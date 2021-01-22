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Шоубиз
https://ria.ru/20210122/morgenshtern-1594193128.html
Моргенштерну грозит штраф за нарушение авторских прав
Моргенштерну грозит штраф за нарушение авторских прав
Рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав, судебное заседание по соответствующему иску против музыканта назначено на РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:18
2021-01-22T17:26
новости культуры
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
уфа
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УФА, 22 янв – РИА Новости. Рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав, судебное заседание по соответствующему иску против музыканта назначено на 2 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.Ранее сообщалось, что в Кировский районный суд Уфы поступил иск к Моргенштерну (Алишеру Валееву) о защите авторских прав. По заявлению истца, музыкант незаконно использует песню в своей деятельности."Также истец просит суд взыскать с Моргенштерна компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальное произведение... в сумме 300 тысяч рублей и обязать музыканта прекратить использование в своей деятельности этой композиции без разрешения", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что, по мнению истца, Моргенштерн использовал его произведение в коммерческих целях для развития своего YouTube-канала и получения прибыли от рекламы.Судебное заседание назначено на 2 марта 2021 года в 11.15 по местному времени.Моргенштерн - выходец из Уфы. Ранее сообщалось, что рэпер стал самым заметным артистом года среди пользователей "ВКонтакте", завоевав сразу три звания - "Альбом года", "Хит года в клипах" и "Артист года".В Колпинском районном суде Петербурга идет рассмотрение искового заявления прокуратуры о признании запрещенной информацией песни Моргенштерна "Я съел деда".
https://ria.ru/20210120/mogenshtern-1593802224.html
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новости культуры, моргенштерн (алишер моргенштерн), уфа, санкт-петербург

Моргенштерну грозит штраф за нарушение авторских прав

17:18 22.01.2021 (обновлено: 17:26 22.01.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Okras / Моргенштерн
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Okras /
Читать ria.ru в
УФА, 22 янв – РИА Новости. Рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав, судебное заседание по соответствующему иску против музыканта назначено на 2 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
Ранее сообщалось, что в Кировский районный суд Уфы поступил иск к Моргенштерну (Алишеру Валееву) о защите авторских прав. По заявлению истца, музыкант незаконно использует песню в своей деятельности.
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 12:15Шоубиз
Моргенштерн заявил, что готов поехать на "Евровидение"
"Также истец просит суд взыскать с Моргенштерна компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальное произведение... в сумме 300 тысяч рублей и обязать музыканта прекратить использование в своей деятельности этой композиции без разрешения", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что, по мнению истца, Моргенштерн использовал его произведение в коммерческих целях для развития своего YouTube-канала и получения прибыли от рекламы.
Судебное заседание назначено на 2 марта 2021 года в 11.15 по местному времени.
Моргенштерн - выходец из Уфы. Ранее сообщалось, что рэпер стал самым заметным артистом года среди пользователей "ВКонтакте", завоевав сразу три звания - "Альбом года", "Хит года в клипах" и "Артист года".
В Колпинском районном суде Петербурга идет рассмотрение искового заявления прокуратуры о признании запрещенной информацией песни Моргенштерна "Я съел деда".
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 15:39Культура
Иски о запрете фильмов аниме и песни Моргенштерна рассмотрят в Петербурге
 
ШоубизНовости культурыМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)УфаСанкт-Петербург
 
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