https://ria.ru/20210122/morgenshtern-1594193128.html

Моргенштерну грозит штраф за нарушение авторских прав

Моргенштерну грозит штраф за нарушение авторских прав

Рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав, судебное заседание по соответствующему иску против музыканта назначено на РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T17:18

2021-01-22T17:18

2021-01-22T17:26

новости культуры

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

уфа

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568400736_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_925dd5dd83c9d7878bbdf5cf9e864225.jpg

УФА, 22 янв – РИА Новости. Рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав, судебное заседание по соответствующему иску против музыканта назначено на 2 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.Ранее сообщалось, что в Кировский районный суд Уфы поступил иск к Моргенштерну (Алишеру Валееву) о защите авторских прав. По заявлению истца, музыкант незаконно использует песню в своей деятельности."Также истец просит суд взыскать с Моргенштерна компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальное произведение... в сумме 300 тысяч рублей и обязать музыканта прекратить использование в своей деятельности этой композиции без разрешения", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что, по мнению истца, Моргенштерн использовал его произведение в коммерческих целях для развития своего YouTube-канала и получения прибыли от рекламы.Судебное заседание назначено на 2 марта 2021 года в 11.15 по местному времени.Моргенштерн - выходец из Уфы. Ранее сообщалось, что рэпер стал самым заметным артистом года среди пользователей "ВКонтакте", завоевав сразу три звания - "Альбом года", "Хит года в клипах" и "Артист года".В Колпинском районном суде Петербурга идет рассмотрение искового заявления прокуратуры о признании запрещенной информацией песни Моргенштерна "Я съел деда".

https://ria.ru/20210120/mogenshtern-1593802224.html

https://ria.ru/20210112/zapret-1592730349.html

уфа

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, моргенштерн (алишер моргенштерн), уфа, санкт-петербург