https://ria.ru/20210122/miting-1594224468.html

Глава Подмосковья призвал жителей не посещать незаконный митинг 23 января

Глава Подмосковья призвал жителей не посещать незаконный митинг 23 января

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал жителей региона воздержаться от участия в незаконном митинге 23 января, а также поговорить об этом с детьми. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T20:30

2021-01-22T20:30

2021-01-22T20:40

ольга ярославская

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал жителей региона воздержаться от участия в незаконном митинге 23 января, а также поговорить об этом с детьми.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку."Вы знаете, сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной. Поэтому участие в ней может повлечь самые серьезные последствия. Мы, родители, несем полную ответственность за наших детей. Поэтому, пожалуйста, проведите разговор и убедите своих детей отказаться от участия в этой акции", - сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 24".Губернатор подчеркнул, что каждый человек имеет право высказать свое мнение, но делаться это должно строго в рамках закона.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210122/mironov-1594169813.html

https://ria.ru/20210122/aktsii-1594183837.html

https://ria.ru/20210122/moskva-1594149225.html

москва

московская область (подмосковье)

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ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)