Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/miting-1594224468.html
Глава Подмосковья призвал жителей не посещать незаконный митинг 23 января
Глава Подмосковья призвал жителей не посещать незаконный митинг 23 января
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал жителей региона воздержаться от участия в незаконном митинге 23 января, а также поговорить об этом с детьми. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:30
2021-01-22T20:40
ольга ярославская
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591186375_0:156:3074:1885_1920x0_80_0_0_65eff1adbfcccc0aa6dd85b59bb4c4ee.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал жителей региона воздержаться от участия в незаконном митинге 23 января, а также поговорить об этом с детьми.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку."Вы знаете, сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной. Поэтому участие в ней может повлечь самые серьезные последствия. Мы, родители, несем полную ответственность за наших детей. Поэтому, пожалуйста, проведите разговор и убедите своих детей отказаться от участия в этой акции", - сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 24".Губернатор подчеркнул, что каждый человек имеет право высказать свое мнение, но делаться это должно строго в рамках закона.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210122/mironov-1594169813.html
https://ria.ru/20210122/aktsii-1594183837.html
https://ria.ru/20210122/moskva-1594149225.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591186375_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_97b54c738c0f70d7e29f6d9de7b4fec5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Глава Подмосковья призвал жителей не посещать незаконный митинг 23 января

20:30 22.01.2021 (обновлено: 20:40 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОткрытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4
Открытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4 - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал жителей региона воздержаться от участия в незаконном митинге 23 января, а также поговорить об этом с детьми.
Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 15:18
Миронов призвал родителей не допустить участия детей в акции 23 января
"Вы знаете, сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной. Поэтому участие в ней может повлечь самые серьезные последствия. Мы, родители, несем полную ответственность за наших детей. Поэтому, пожалуйста, проведите разговор и убедите своих детей отказаться от участия в этой акции", - сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 24".
Губернатор подчеркнул, что каждый человек имеет право высказать свое мнение, но делаться это должно строго в рамках закона.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Здание Национального банка Республики Башкортостан в Уфе - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 16:30
Власти Башкирии призвали родителей не отпускать детей на акции 23 января
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 13:35
Московский омбудсмен призвала не вовлекать детей в незаконные митинги
 
Ольга ЯрославскаяАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния