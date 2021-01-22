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Испанский суд освободил всех фигурантов дела "русской мафии"
Испанский суд освободил всех фигурантов дела "русской мафии"
Испанский суд освободил четырех фигурантов дела "русской мафии", находившихся в заключении, подтвердили РИА Новости в Высшем суде Валенсии. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T22:53
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МАДРИД, 22 янв — РИА Новости. Испанский суд освободил четырех фигурантов дела "русской мафии", находившихся в заключении, подтвердили РИА Новости в Высшем суде Валенсии.В декабре испанская Национальная полиция сообщила о проведении крупнейшей за последние годы операции против "русской мафии": задержали 23 человека, подозреваемых в отмывании денег преступных группировок через покупку недвижимости (в том числе ресторанов и дискотек в Испании), причем они имели связи в местных органах власти. Среди задержанных — восемь россиян, двое украинцев, по одному из Казахстана и Алжира, остальные испанцы.Большинство из них сразу отпустили. Однако в предварительном заключении оказались четверо, в том числе адвокат Алексей Широков, который, по версии местных СМИ, играл ключевую роль в организации — якобы благодаря личным контактам в испанских "полиции, администрации и политической среде".Адвокаты потребовали освободить задержанных, прокуратура по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями не стала возражать. Следственный суд №1 Бенидорма принял решение освободить их до рассмотрения дела по существу. В Высшем суде Валенсии подтвердили РИА Новости, что выпустили в том числе Алексея Широкова. В качестве превентивной меры четырем подозреваемым запретили покидать территорию Испании и изъяли паспорта.Большинство фигурантов так и не дали показания судье, хотя все еще находятся под следствием.В середине декабря 2020 года Национальная полиция сообщила, что провела крупнейшую операцию против "мафии с Востока Европы" за последние десять лет – "из-за высокого иерархического уровня задержанных". По версии следствия, члены группировки занимались коррупцией и "внедрением в государственные институты".Расследование началось в 2013 году, когда полиция установила, что "русская мафия усилила свою активность в Испании". Утверждалось, что мафиози использовали страну "в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес", в первую очередь в дискотеки, рестораны, суда, землю, другую недвижимость на испанском побережье. В частности, они планировали купить одну из самых больших дискотек Ибицы. Целью было получить контроль над сектором развлечений на восточном побережье Испании и на Балеарских островах.Лидеры группировки, по версии полиции, проводили сомнительные банковские операции, ввозили в страну наличные, использовали подставные компании и подставных лиц.Испанские СМИ сообщали, что среди подозреваемых — советник мэрии Бенидорма по вопросам общественной безопасности Лоренсо Мартинес Сола, бывший советник по вопросам безопасности Алтеи Хайме Сельес, а также один сотрудник Национальной полиции Алтеи и два сотрудника Гражданской Гвардии. Российские СМИ называли среди задержанных бывшего депутата городской думы Нижнего Новгорода, бизнесмена Михаила Жижина.
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/proisshestviya-1590121653.html
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россия, нижний новгород, алжир (республика), испания, в мире

Испанский суд освободил всех фигурантов дела "русской мафии"

22:53 22.01.2021 (обновлено: 23:29 22.01.2021)
 
© Fotolia / Matthias StoltСотрудник испанской полиции
Сотрудник испанской полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Fotolia / Matthias Stolt
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МАДРИД, 22 янв — РИА Новости. Испанский суд освободил четырех фигурантов дела "русской мафии", находившихся в заключении, подтвердили РИА Новости в Высшем суде Валенсии.
В декабре испанская Национальная полиция сообщила о проведении крупнейшей за последние годы операции против "русской мафии": задержали 23 человека, подозреваемых в отмывании денег преступных группировок через покупку недвижимости (в том числе ресторанов и дискотек в Испании), причем они имели связи в местных органах власти. Среди задержанных — восемь россиян, двое украинцев, по одному из Казахстана и Алжира, остальные испанцы.
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Большинство из них сразу отпустили. Однако в предварительном заключении оказались четверо, в том числе адвокат Алексей Широков, который, по версии местных СМИ, играл ключевую роль в организации — якобы благодаря личным контактам в испанских "полиции, администрации и политической среде".
Адвокаты потребовали освободить задержанных, прокуратура по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями не стала возражать. Следственный суд №1 Бенидорма принял решение освободить их до рассмотрения дела по существу. В Высшем суде Валенсии подтвердили РИА Новости, что выпустили в том числе Алексея Широкова. В качестве превентивной меры четырем подозреваемым запретили покидать территорию Испании и изъяли паспорта.
Большинство фигурантов так и не дали показания судье, хотя все еще находятся под следствием.
В середине декабря 2020 года Национальная полиция сообщила, что провела крупнейшую операцию против "мафии с Востока Европы" за последние десять лет – "из-за высокого иерархического уровня задержанных". По версии следствия, члены группировки занимались коррупцией и "внедрением в государственные институты".
Расследование началось в 2013 году, когда полиция установила, что "русская мафия усилила свою активность в Испании". Утверждалось, что мафиози использовали страну "в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес", в первую очередь в дискотеки, рестораны, суда, землю, другую недвижимость на испанском побережье. В частности, они планировали купить одну из самых больших дискотек Ибицы. Целью было получить контроль над сектором развлечений на восточном побережье Испании и на Балеарских островах.
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Лидеры группировки, по версии полиции, проводили сомнительные банковские операции, ввозили в страну наличные, использовали подставные компании и подставных лиц.
Испанские СМИ сообщали, что среди подозреваемых — советник мэрии Бенидорма по вопросам общественной безопасности Лоренсо Мартинес Сола, бывший советник по вопросам безопасности Алтеи Хайме Сельес, а также один сотрудник Национальной полиции Алтеи и два сотрудника Гражданской Гвардии. Российские СМИ называли среди задержанных бывшего депутата городской думы Нижнего Новгорода, бизнесмена Михаила Жижина.
 
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